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Melisa Şenolsun ve Mehmet Ozan Dolunay aşkında sürpriz gelişme
Melisa Şenolsun ve Mehmet Ozan Dolunay aşkında sürpriz gelişme
Oyuncu Melisa Şenolsun ile meslektaşı oyuncu Mehmet Ozan Dolunay uzun süredir aşk yaşıyordu.
Magazin 12 Mart 2019 - 07:47

Şenolsun’un sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını silmesi çiftin ayrıldıkları dedikodularını da beraberinde getirdi. 3.5 yıl önce aşk yaşamaya başlayan oyuncular Melisa Şenolsun ve Ozan Dolunay’ın bu hareketinden sonra sosyal medyada ikilinin ilişkilerini sonlandırdığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Çift birbirleri ile olan fotoğraflarını sosyal hesaplarından sildi. Melisa Şenolsun eski sevgilisini takibi bıraktı ancak Ozan Dolunay, Melisa Şenolsun'u takip etmeye devam ediyor.

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