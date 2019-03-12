Melisa Şenolsun ve Mehmet Ozan Dolunay aşkında sürpriz gelişme

Şenolsun’un sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını silmesi çiftin ayrıldıkları dedikodularını da beraberinde getirdi. 3.5 yıl önce aşk yaşamaya başlayan oyuncular Melisa Şenolsun ve Ozan Dolunay’ın bu hareketinden sonra sosyal medyada ikilinin ilişkilerini sonlandırdığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Çift birbirleri ile olan fotoğraflarını sosyal hesaplarından sildi. Melisa Şenolsun eski sevgilisini takibi bıraktı ancak Ozan Dolunay, Melisa Şenolsun'u takip etmeye devam ediyor.