‘Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?’ tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ’dan yanıt

Profesyonel aşçılık eğitimi alan ve geçen günlerde elmalı tatlı yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer de menemen yaptı. Tatlıtuğ, soğan kullanarak "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasında da tarafını belli etmiş oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla da hünerlerini sergilemeye başladı.

KARAVANDA MENEMEN YAPTI

Geçen günlerde elmalı tatlı yaptığı bir videosunu Instagram hesabından paylaşan Tatlıtuğ, bu sefer de karavanda menemen yaptı. Oyuncu, menemen yaptığı videosunu “O bir klasik” notuyla paylaştı.

Menemen yaparken soğan kullanan Tatlıtuğ, “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” tartışmasında da tarafını belli etmiş oldu.

İlginizi Çekebilir Kıvanç Tatlıtuğ mutfakta

MENEMEN TARTIŞMASI

Ünlü gurme Vedat Milor Twitter hesabından sorduğu “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” sorusu ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Oy kullananların yüzde 50,6’sı soğanlı, yüzde 49,4’ü soğansız olur demişti.

Vedat Milor daha sonra konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Ben sonucu etkilememek adına rengimi oylama bitene kadar belli etmedim. Açıkçası soğanlı menemenin kazanacağını beklemiyordum. Ama tercihleri hemen her sefer azınlıkta kalmış biri olarak uzun yıllardır ilk kez kendimi kazanan grubun içinde buldum.”

“Şimdi düşünüyorum… Acaba menemeni soğansız yiyenler ülke gerçeklerinden kopuk, ağız kokusu konusunda saplantılı, özünden kopmuş, Batı özentisi bir kitle mi? İkinci sınıf yurttaş muamelesini hak etmiyor mu bu yüzde 49?”

“Yok, yok. Vallahi billahi şaka yapıyorum. Her şeyin fazla ciddiye alındığı ve acıların her an kapıda beklediği şu dünyada bir pazar şakası… Peşinen söyleyeyim ki; menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay. Ama konunun gastronomik, sosyal, psikolojik ve tarihsel boyutları var.”

İlginizi Çekebilir Ata Demirer'den menemenin püf noktası!