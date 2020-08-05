Miray Daner ve Boran Kuzum paylaştı, ‘aşk yaşıyorlar’ yorumu yapıldı

Vatanım Sensin dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları o günden beri süren Miray Daner ve Boran Kuzum'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. İkilinin birlikte yaptığı ve kalp emojisi koyduğu bir paylaşım adeta kafa karıştırdı.

Geçen yıl, Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Miray Daner, Boran Kuzum ile yeni dizisi için çalışmalarına devam ediyor. Blu TV’de yayınlanacak Saygı isimli dizi için çekimlere giden ikili paylaşım yapmayı da eksik etmiyor.

Miray Daner ve Boran Kuzum’un yaptığı son paylaşım ise oldukça kafa karıştırdı. İkilinin bir arabanın içinde birlikte fotoğraf paylaşmaları ve kalp emojisi koymaları aşk iddialarını güçlendirdi.

Güzel oyuncu Miray Daner, Saygı dizisindeki partnerinin fotoğrafını tek koymayı seçti. Genç kızların sevgilisi Boran Kuzum ise Miray Daner ile beraber bir fotoğrafını paylaştı.