Nefes Nefese 3. son bölüm izle! Nefes Nefese 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Nefes Nefese son bölümde Takas için söz verdiği saate kadar Rüya’yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşüyor. yeni bölümde neler olacağını merak edenler Nefes Nefese 4. bölüm fragmanını bekliyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin dikkatini çeken dizinin reyting performansı şimdiden merak konusu oldu.

NEFES NEFESE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya’ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf’u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır.

NEFES NEFESE SON BÖLÜM İZLE

Takas için söz verdiği saate kadar Rüya’yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya’yı karış karış arayıp Rüya’yı bulacaktır.



Bu arada Rüya Suriye’deki Boran’a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir.

Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye’ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya’nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya’ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya’ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya’da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya’nın peşindedir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İnsan hiç görmediği annesini görebilmek için en çok neyi göze alır? Rüya Kıran (Melisa Şenolsun) o sabah Berlin'deki evinden Suriye'ye doğru yola çıktığında ölümü çoktan göze almıştır.

NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aynı sabah, “bir daha dönmem,” diyerek ailesini terk eden Yusuf Alacan'ın (Şükrü Özyıldız) altı yıl sonra ilk kez Antakya'ya, baba evine döneceği gündür.