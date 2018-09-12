Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nefes Nefese son bölüm izle

Nefes Nefese 6.son bölümde; Rüya büyük bir yol ayrımının eşiğindedir: Ya babasına boyun eğip Berlin'e geri dönecek, ya da annesini bulmak için Yusuf'un yanında kalacaktır. Bu sırada Şakir Ağa hayati tehlikeyi atlatmış ama sakat kalmıştır. Hastaneden eve döndüğünde çiftlikteki herkes onu rahat ettirmek için çırpınır.
NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mercan ve Salih ise çiftlikteki hainin kim olduğunu bildiğini söyleyen gizemli bir kadının peşine düşer. Hikayenin başladığı gün Şakir Ağa ile buluşan bu gizemli kadın aile ile ilgili bazı önemli sırları bilmektedir. Haini öğrenmek için girdikleri bu macera Mercan'ın bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar.
“Yaşıyor mu?” #AnnemİçinDeğer pic.twitter.com/RSnk3NczU4
— STAR TV (@startv) 12 Eylül 2018
Rüya havaalanına kadar gelip ona kal diyen Yusuf’u dinleyecek mi? Atmaca, Rüya'nın annesini bulmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planları ters tepip sonunda anne kızın kavuşmasına mı yol açacaktır?
Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.