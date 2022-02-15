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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Şarkıcı Oğuzhan Koç bir yıldır aşk yaşadığı oyuncu Demet Özdemir'e evlenme teklif etti. Demet Özdemir "Evet" dedi.

Yayınlanma: 08:36 - 15 Şubat 2022 Güncellenme:
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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir geçen aralıkta aşka ara vermiş, 2 hafta önce de barışmıştı.

Oğuzhan Koç dün akşam Sevgililer Günü vesilesiyle Demet Özdemir’i Sarıyer’deki Six Senses Hotel’de yemeğe götürdü.

Burada sürpriz yapıp Sakiler grubunun ‘Dünyadan uzak’ şarkısı eşliğinde yüzüğü çıkararak evlenme teklif etti.

Demet Özdemir “Evet” dedi.

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