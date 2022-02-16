Olacak O Kadar’ın yıldızı Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı

'Olacak O Kadar' programında 'Özer Usta' karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı. Çevik, 2018 yılında geçirdiği kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybetmişti...

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Levent Kırca ve Oya Başar’ın sunumuyla Türk televizyon tarihine damga vuran programlardan birisi de ‘Olacak O Kadar’dı.

Programda ‘Özer Usta’ karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, oyunculuk yeteneği ile büyük beğeni topluyordu.

2018 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybeden Ahmet Çevik’in son hali merak edilirken, şimdilerde ne yaptığı ise sosyal medya hesabından ortaya çıktı.

YOUTUBE KANALI VAR

Çevik, YouTube kanalından çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapıyor.

İşte Ahmet Çevik’in yeni hali: