Özcan Deniz’in eski kayınvalidesi tanıklık yaptı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği gerekçesiyle 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla açılan davada Aktan'ın annesi Fatma Aktan ve Deniz'in arkadaşı Neptün Altun tanık olarak dinlendi.

Hayati ARIGAN

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Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz katılım sağladı.

Tanık olarak Feyza Aktan’ın annesi Fatma Aktan dinlendi. Anne Aktan, “Muğla’da yaşanan olayda oradaydım. Bebek daha bir buçuk aylıktı. 10 günlük bir tatildi. Özcan hep gergin ve asabiydi bir farklılık vardı. Arkadaşları gelince mutluydu ama bizimle değildi. Özcan ve Feyza tartışınca İstanbul’a dönme kararı alındı. Şiddetli bağırma sesleri duydum. Özcan bağırıp tehdit ediyor, kızım çığlık atıyordu. Eve koştum Özcan kucağında Kuzey ile aşağı iniyordu. Kızımı arıyordum ‘Feyza neredesin?’ dedim kendisini banyoya kilitlemiş. Onu ikna etmeye çalıştım. Kızımı ikna ettim ve dışarı çıktı. Sürekli ağlayarak ‘Anne beni kapıya sıkıştırdı, kafama yumruk attı, tekme attı’ diyordu” dedi.

Özcan Deniz’in tanığı olarak mahkemede bulunan Neptün Altun ise “Göcek’teki olayda beraber tatil yapıyorduk. O günkü tartışma konusu Feyza ile annesi arasındaydı. Özcan ve Feyza tartışmadı. Sebebini bilmiyorum. Tartışma çok büyük olmadığı için müdahale etmedik. Feyza banyoya girdikten sonra bağırıyordu” diye konuştu.

Mahkeme mütalaanın hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturdu. Özcan Deniz, 2019 yılında ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Eşinin, ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürdü. Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı.

Feyza Aktan, geçen yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, ”konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikayetçi oldu.

YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan’ı yaralama suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Özcan Deniz hakim karşısında savunmasında, “Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı old uğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor” dedi.

ALMANYA’DAKİ OLAYI ANLATTI

Feyza Aktan da ”Almanya’ya tatile gitmiştik. Özcan’ın telefonundaki mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey ile odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey’i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşurken boşanma davası açacağını söylüyordu. Ben de ‘Erkeksen o mesajları silmezsin’ dedim. Odaya geldi ve ‘erkek mi görmek istiyorsun’ diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti” ifadelerini kullandı.

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