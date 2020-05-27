Özgün kimdir? Özgün nereli ve kaç yaşında?

Bir dönem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sözleşmeli olarak görev alan Özgün hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Özgün kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ÖZGÜN KİMDİR?

Özgün, 19 Ekim 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Tam adı Özgün Uğurlu'dur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Viyola Bölümü’nden mezun olan Özgün, sözleşmeli müzisyen olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda çalışmıştır.

2005 yılında ilk albümü Elveda ile müzik piyasasına giriş yapan sanatçı Özgün bu albümde yer alan Şeytan, Yanarım, Kandırman Hazım, Günahkar ve Aşk Çiçeği isimli parçalara klip çekmiştir.

Daha sonra Nöbetçi Aşık adlı albümü 2007 yılında yayınlayan Özgün 2009 yılında 331. Kısa dönem olarak askerliğini yapmış ve Mayıs 2010'da teskere almıştır. 2012 yılında Nida Karaçar ile evlenen Özgün'ün Ediz isimli bir oğlu vardır. Özgün Terazi burcudur.

Albümleri:

Elveda (2005)

Nöbetçi Aşık (2007)

Biz Ayrıldık (2009)

Yeni (EP) (2010)

Konu Senden Açılınca (2012)

Single’ları:

Milli Takım Marşı (2010)

Sen ve Ben (2011)

Tatil (2013)

Öpücem (2014)

Şimdi Burada Olsan (2015)

Bu Kadar Mı Zor (2016)

Senden İbaret (2016)

Bayramın Kutlu Olsun / Birlikte Çok Güzeliz (2016)

Gelmiyor musun? (2017)

Hayalet (2018)

Aşık (2019)

Kalbimin Her Yeri (2019)

Mahzen (2020)

Ödülleri:

2007 – 11. İstanbul Fm Altın Ödülleri – En İyi Pop Erkek Sanatçı

2007 – 34. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Klip (Elveda)

2007 – Powertürk Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Video (Elveda)

2008 – MÜYAP Müzik Endistürisi Ödülleri – Gold Albüm ( Nöbetçi Aşık)