Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin nereli ve kaç yaşında?

Pelin Öztekin, 1987 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçen Pelin Öztekin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Pelin Öztekin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Aşk Ağlatır dizisinde Nagehan karakterini canlandıran Pelin Öztekin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Pelin Öztekin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, 1987 yılında İzmit'te doğdu. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe Nurettin Teksan Okulu'nda, liseyi ise Fenerbahçe Lisesi'nde tamamlamıştır.

Ortaokul döneminin ardından 1 sene Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi daha sonra Fransa'da Ecole des Roches da dil eğitimi almıştır.

2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizi ile kameralar karşısına geçmiş ancak BKM ekibine katıldıktan sonra tanınmaya başlamıştır. Yuvamdaki Düşman, Koca Koca Yalanlar, Hayat Şarkısı, Doksanlar, Neşeli Hayat gibi yapımlarda rol alan Pelin Öztekin, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Nagehan karakterine hayat vermektedir. Pelin Öztekin, 1.69 metre boyunda, 72 kilo ve Oğlak burcudur.

Pelin Öztekin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası'(Semanur)(TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)