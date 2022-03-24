Pete Davidson’ın annesi çiftin çocuk sahibi olmasını istiyor

Pete Davidson'ın annesi Instagram'daki bir paylaşımdan sonra oğlu ve müstakbel gelini ile ilgili dileğini daha fazla içinde tutamadı.

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki komedyenin annesi, Kim Kardashian ve Pete Davidson’ın bir hayranları tarafından fotoğraflarına “Yıl sonuna kadar çocuğuna hamile olacak” yazınca daha fazla içindeki coşkuyu tutamadı. Ünlü komedyenin annesi coşkuyla yanıt verdi, basitçe “yayyyy!” yazdı.

Özel günlerde hem oğlu hem de kızıyla fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Amy, sık sık çocuklarına olan sevgisini de dile getiriyor. Son olarak Davidson’ın bir fotoğafını paylaşarak “Bugün olduğun adamla daha fazla gurur duyamazdım! Seni çok çok seviyorum” yazmıştı. Anne Amy, oğlunun mutluluğuyla ilgili de beklentilere sahip.

Kim Kardashian ve Pete Davidson’ın henüz bu konuda herhangi bir duryuruları yok. Çift, Kanye West’in sosyal medyadaki tacizlerine rağmen ilişkilerine devam ediyor. Hatta çifte yakın bir kaynak, Pete Davidson’ın hedefinin A listesindeki bir komedi oyuncusu olmak olduğunu açıkladı.

Kaynağa göre Kim Kardashian da sevgilisinin bu amaca ulaşabilmesi için elinden geleni yapıyor: “Pete’in istediği her şeyin peşinden gidebilmesi için gereken özgüvene ve yeteneğe sahip olmasına gerçekten yardım ediyor” diyor.

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