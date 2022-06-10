Rebel Wilson aşka geldi: Sosyal medyada yeni sevgilisini açıkladı

Rol aldığı romantik komedi filmlerle öne çıkan Rebel Wilson, bir Instagram gönderisiyle yeni sevgilisini hayranlarıyla tanıştırdı. Wilson, #loveislove etiketli Instagram gönderisinde bir kadınla çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Moda tasarımcısı Ramona Agruma ile bir fotoğrafını paylaşan Rebel Wilson, gönderisinde şu satırlara yer verdi: “Bir Disney Prensi aradığımı sanıyordum… Ama belki de tüm bu zaman boyunca gerçekten ihtiyacım olan şey bir Disney Prensesi #loveislove”

Wilson, Los Angeles’ta bir giyim ve mücevher tasarımcısı olan Ramona Agruma ile ne zamandan beri beraber olduğunu açıklamasa da ikili şubat ayında Super Bowl sırasında Los Angeles’ta birlikte görülmüşlerdi. Ayrıca çift, mart ayında da bir grup arkadaşlarıyla birlikte Wilson’ın doğum gününü kutlamak için Cabo’ya gitmişti.

Rebel Wilson, kısa süre önce kişisel bir sağlık kararı alarak kilo vermeye başlamıştı. Wilson bu kararında zaman zaman yalnız kaldığını ekibinin bile, zaten sinema dünyasında komik, şişman kız olarak milyonlarca dolar kazandığını söylediğini anlatmıştı.

Wilson daha önce Anheuser-Busch’un varisi Jacob Busch ile çıkmıştı ancak ikili 2021’in başlarında ayrılmıştı.

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