Ronaldo, Instagram’da paylaşım başına 2,31 milyon dolar kazanıyor

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olurken, bir paylaşımı için aldığı ücret ile dudak uçuklattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram’da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Instagram’ın en çok takip edilen profiline sahip olan Ronaldo’yu 309 milyon takipçisi olan Kylie Jenner’ı takip etti.

Bahis uzmanlarından oluşan topluluk OLBG, Portekizli yıldızın bir sosyal medya gönderisinden ne kadar kazanabileceğini açıkladı.

Buna göre, yıldız futbolcunun, 2021’in eylül ayında 237 milyon takipçisi vardı ve gönderi başı 1,4 milyon dolar gibi bir ücret kazanıyordu.

Şu anda ise 400 milyon takipçisi ise bir paylaşım üzerindeki kazancını katladı ve 2,3 milyon dolara kadar yükseltti. Bu miktar, ünlü futbolcunun Manchester United’da kazandığı 651 bin dolar’ın yaklaşık 3 katı…

37 yaşındaki oyuncu, Forbes’in 2021 için En Çok Para Kazanan Sporcular listesinde üçüncü oldu ve sosyal medya sitesinden artan geliriyle Ronaldo’nun bu yıl daha da yükseleceği düşünülüyor.

Ayrıca Ronaldo, istatistiklere göre, İngiltere’nin Premier Lig dahil tüm liglerindeki 92 futbol kulübünden de daha fazla takipçiye sahip.

Öte yandan, Keeping Up With The Kardashians'ın yıldızları da toplamda 1,2 milyardan fazla Instagram takipçiyle öne çıkıyorlar. 24 yaşındaki Kylie Jenner, 309 milyon takipçisiyle göz dolduruyor, makyaj devi takipçi sayısıyla liderliği alırken 41 yaşındaki Kim Kardashian 285 milyon takipçisiyle ikinci sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Mark Zuckerberg, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmakla tehdit etti

İlginizi Çekebilir Ronaldo Instagram'da Messi'yi geçti