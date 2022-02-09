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Ronaldo, Instagram’da paylaşım başına 2,31 milyon dolar kazanıyor

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olurken, bir paylaşımı için aldığı ücret ile dudak uçuklattı.

Yayınlanma: 16:37 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ronaldo, Instagram’da paylaşım başına 2,31 milyon dolar kazanıyor

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram’da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Instagram’ın en çok takip edilen profiline sahip olan Ronaldo’yu 309 milyon takipçisi olan Kylie Jenner’ı takip etti.

Bahis uzmanlarından oluşan topluluk OLBG, Portekizli yıldızın bir sosyal medya gönderisinden ne kadar kazanabileceğini açıkladı.

Betting experts OLGB estimate the Manchester United forward earns over £1,700,000 a post

Buna göre, yıldız futbolcunun, 2021’in eylül ayında 237 milyon takipçisi vardı ve gönderi başı 1,4 milyon dolar gibi bir ücret kazanıyordu.

Şu anda ise 400 milyon takipçisi ise bir paylaşım üzerindeki kazancını katladı ve 2,3 milyon dolara kadar yükseltti. Bu miktar, ünlü futbolcunun Manchester United’da kazandığı 651 bin dolar’ın yaklaşık 3 katı…

Ronaldo penalty gives Manchester United 1-0 win at Norwich | Reuters

37 yaşındaki oyuncu, Forbes’in 2021 için En Çok Para Kazanan Sporcular listesinde üçüncü oldu ve sosyal medya sitesinden artan geliriyle Ronaldo’nun bu yıl daha da yükseleceği düşünülüyor.

Ayrıca Ronaldo, istatistiklere göre, İngiltere’nin Premier Lig dahil tüm liglerindeki 92 futbol kulübünden de daha fazla takipçiye sahip.

Keeping Up With the Kardashians to end next year after 20th season | Kim Kardashian West | The Guardian

Öte yandan, Keeping Up With The Kardashians'ın yıldızları da toplamda 1,2 milyardan fazla Instagram takipçiyle öne çıkıyorlar.  24 yaşındaki Kylie Jenner, 309 milyon takipçisiyle göz dolduruyor, makyaj devi takipçi sayısıyla liderliği alırken 41 yaşındaki Kim Kardashian 285 milyon takipçisiyle ikinci sırada yer alıyor.

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