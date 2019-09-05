Şehriyeli nefis bulgur pilavı tarifi: Bulgur pilavı nasıl yapılır?

Bulgur pilavının birbirinden çeşitli tarifleri vardır. Hemen hepsi de sofralarımıza oldukça yakışır. Bugün sizlere şehriyeli bulgur pilavı tarifi vereceğiz. Sade bir lezzet arıyorsanız şehriyeli bulgur pilavı tam size göre bir tarif. İşte şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri ve tarifi…

Akşam yemeğinde mis gibi bir bulgur pilavına kim hayır diyebilir ki. Tüm yemeklerin yanına yakışan ve hem besleyici hem doyurucu bir lezzet olan bulgur pilavının çeşit çeşit tarifi vardır. Domatesli, mercimekli ya da sade … Hangisini yaparsanız yapın lezzetinden ödün vermeyen bir yemek olacaktır. Ancak biz bugün size şehriyeli bulgur pilavının tarifini vereceğiz. İşte bulgur pilavı malzemeleri ve tarifi…

BULGUR PİLAVI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-2 bardak pilavlık bulgur

-4 bardak su

-½ bardak şehriye

-2 kaşık tereyağı

-Tuz

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Pirinç pilavında olduğu gibi öncelikle tavanın içine yağı alın ve üzerine döktüğünüz şehriyeyi rengi değişinceye kadar kavurun. Ardından üzerine yıkadığınız bulgurları koyun ve biraz daha kavurun. Daha sonra suyunu ilave edin. En son tuzunu da koyduktan sonra altını açın. Kaynamaya başlayınca altını kısın kapağını kapatın. Suyunu çekince demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.