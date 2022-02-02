Selin Şekerci: Güvenli alanımın dışına hiç çıkmam

Selin Şekerci, hep güçlü ve korkusuz kadınları oynadığını söyledi. Women's Shine dergisine konuşan oyuncu, "Korkusuz kadınları oynadım ama aslında ben utangaç ve kırılganımdır. Küçük bir dünyam var, en önemli şey korunaklı olmak. Güvenli alanımın dışına hiç çıkmam" dedi.

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Selin Şekerci, Women’s Shine dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

‘Benden Ne Olur’ filminde rol alan oyuncu, ekran dışında nasıl bir kadın olduğunu şöyle anlattı:

“Ekranda oynadığım karakterler genelde güçlü ve korkusuz kadınlar. Selin’de de var o ama ben daha utangaç ve kırılganımdır. Küçük bir dünyam var, en önem verdiğim şey korunaklı olmak. Güvenli alanımın dışına çıkamam hiç. O yüzden anksiyete sahibiyim aslında.”

“EN BÜYÜK KORKUM…”

Selin Şekerci, “Kendinize dair yıkmak istediğiniz bir önyargı var mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Arıza bilinirim; arıza ve soğuk. Çalışkanımdır çünkü en iyisini yapmak isterim. Bireysel sınırlarım çokçadır. Aptal yerine konmak en büyük kâbusumdur. Ama asla taviz veremeyeceğim şey, günü kurtarmak için ‘ayıya dayı’ hiç diyemedim. Ayrıca içimde hep bir çocuk kaldı galiba büyütemediğim.”

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