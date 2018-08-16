Sıtkı Sezgin kimdir, kaç yaşında?

Şişko Nuri lakabıyla bilinen Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin anjiyo oldu. Sezgin, anjiyonun ardından yoğun bakıma alındı. Sıtkı Sezgin, Sezercik filminde oynadığı Şişko Nuri karakteri ile tanınmıştı. Peki Sıtkı Sezgin kimdir? İşte namı diğer Şişko Nuri'nin hayatı...

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Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri (d. 1949, Samsun) , Türk oyuncu. Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol almıştır. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun’a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşamını sürdürmektedir. Halen ana okulu ve ilk okulu çocuklarına yönelik tiyatro oyunları oynamaktadır.17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti.

OYNADIĞI FİLMLER

Ayşecik ve Sihirli Cüceler (1971)

Hayat Sevince Güzel (1971)

Öksüzler (1973)

Ah Dede Vah Dede (1976)

Sevgili Dayım (Tarık ın Bisikletini Kaçırdığı Çocuk) – 1977

Adile Teyze (1982)

Nikah Masası (1984)

Alman Avrat 40 Bin Mark (1988)

Alman Avrat’ın Bacısı (1990)



SEVENLERİNE SİTEM ETTİ!

Sezercik filmlerindeki Şişko Nuri’ye hayat veren Sıtkı Sezgin, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Huzurevi’nde kalan Sıtkı Sezgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesinde anjiyo oldu. Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları da bulunan Sezgin, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor. Sezgin, hastaneye yattığı süre içerisinde daha önce Yeşilçam’daki arkadaşlarının kendini arayıp sormadığından yakınmıştı. Sezgin’i zor günlerinde yalnız bırakmayan Renkli Rüyalar isimli çocuk tiyatrosunda birlikte sahne aldığı tiyatro oyuncusu Fuat Dilek, Sezgin’in anjiyo olmadan sevenlerine selamlarını ilettiğini söyledi.

İHA