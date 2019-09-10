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Son dakika… Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Süleyman Turan hayatını kaybetti
Sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi.
Magazin 10 Eylül 2019 - 10:03

Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefat haberini CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. İşte o paylaşım;

Yılmaz Güney’in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV’de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali – Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı.

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Son güncelleme: 10:24 - 10.09.2019
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