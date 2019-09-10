Son dakika… Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Süleyman Turan hayatını kaybetti
Usta sanatçı Süleyman Turan 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefat haberini CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. İşte o paylaşım;
Yılmaz Güney’in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV’de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali – Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı.