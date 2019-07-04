Süreyya Yalçın’a babasından 1.6 milyar dolar miras

Şaşalı hayatı, gösterişli kıyafetleri, taşlı, uzun tırnakları, bronz teniyle adından söz ettiren Süreyya Yalçın’a babasından 1.6 milyar dolar kaldı. Nasıl mı? Yalçın’ın babası Faruk Yalçın, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan bir isim. Öyle ki Forbes dergisinin 2005 yılında yayınladığı ‘En zenginler’ listesinde 5 milyar doları aşan servetiyle 21’inci sırada yer aldı. Aynı zamanda dünyanın en zengin 721’inci kişisi…

Yalçın 2008 yılında vefat edince, şirketlerini kardeşi Cengiz Yalçın ve çocuklarına bıraktı. Faruk Yalçın’ın serveti o dönem 4 milyar dolardı. Ne var ki 10 yıl önce miras davası açıldı ve dava dün sonuçlandı. Yalçın’ın mirasına yönelik dava sonucunda, 20 paya bölünecek mirastan, Süreyya Yalçın 8 pay aldı. Dün ve bugün çıkan haberlerde Yalçın’ın 97 milyon dolar alacağı yazılsa da, 4 milyar doları 20’ye pay edip, bunun içinden 8 payını alırsanız 1.6 milyar dolar ediyor. Dolayısıyla Yalçın söylenenden daha fazla para alacak…

Alacağı mirası öğrenen sosyal medya dünden bu yana para hesaplamaları yapıyor. Kimi ‘Çar çur etme Süreyya’ derken, kimi de ‘Adına özel güneş yağı çıkaracağına hayır işlerine harca parayı’ dedi. Tabii bu kadar parayla neler yapabileceğini düşünenler de vardı. Bazıları ‘Süreyya Yalçın gibi baştan sona estetik yaptırırım’ yorumunda bulunurken, bazıları da ‘Süreyya böyle bir giyim mağazasında 1 milyon dolar harcarsa, çok kısa zamanda zaten bu para biter’ düşüncesinde…