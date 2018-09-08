Talat Bulut’tan Instagram’da olay yaratacak paylaşım

Oyuncu Talat Bulut, hakkındaki taciz iddialarından dolayı açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından Instagram'da bir video paylaştı ve "Ben zaten burda değil miydim hiç bir yere gitmedim ki" dedi.

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Oyuncu Talat Bulut, bir süre önce dizi setinde taciz iddiaları yüzünden mahkemelik olmuştu. Mahkeme ünlü oyuncu hakkında takipsizlik kararı verdikten sonra Bulut, “Bazen ayrılıklarda, özlem duyarsınız, kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar. Özlemle merhaba canlar. Bu sızıyı azaltan avukatıma teşekkür ederim” demişti.

Talat Bulut şimdi de bir video ile taciz iddialarına dizi setinden yanıt verdi. Bulut videoda, “Merhaba herkes ben de Yasak Elmayı gerçekleştirmek için burdayım. Pardon ya ben zaten burda değil miydim? Hiçbir yere gitmedim ki…” ifadelerini kullandı.