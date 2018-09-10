Tuğçe Karabacak kimdir? Tuğçe Karabacak nereli ve kaç yaşında?

Tuğçe Karabacak, 1987 doğumlu ve Ispartalıdır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Çıplak Gerçek dizisi yaşayan Tuğçe Karabacak, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde de yer almıştır. Şimdi, Tuğçe Karabacak'ı daha yakından tanıyalım...

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Son olarak 2017 yılında yayınlanan ve başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı’nın rol aldığı Bahtiyar Ölmez dizisinde Çağla rolünü canlandıran Tuğçe Karabacak, şimdilerde Koca Koca Yalanlar dizisinde anne babası küçükken ölmüş, teyzesi Refika ile yaşayan tipik bir mahalle kızı Sude’ye hayat veriyor. Tuğçe Karabacak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tuğçe Karabacak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, burcu, oynadığı diziler ve filmler…

TUĞÇE KARABACAK KİMDİR?

Tuğçe Karabacak 9 Şubat 1987 yılında Isparta’da dünyaya geldi. 31 yaşındaki güzel oyuncu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine Çıplak Gerçek adlı dizi ile başayan Karabacak, Kurt Seyit ve Şura, Şehrin Melekleri, Uçurum, Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde de yer almıştır. Osman Sınav’ın yönettiği Aşk Kırmızı filminde Derya karakterini canlandıran Karabacak, Hayalet Dayı filminde ise Aylin rolünde izliyicilerin karşısına çıkmıştır. Tuğçe Karabacak 2017 yılında yayınlanan ve başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı’nın rol aldığı Bahtiyar Ölmez dizisinde Çağla rolünü canlandırmıştır. 1.70 metre boyunda ve 54 kilo olan Karabacak Kova burcudur.

Tuğçe Karabacak’ın rol aldığı filmler ve diziler

Koca Koca Yalanlar (Sude) – 2018

Bahtiyar Ölmez (Nilay) – 2017

Kaç Kaçabilirsen (Vildan) – 2017

7 Yüz – 2017

Posta Kutusu (Berna) – 2016

Aşk Laftan Anlamaz (Didem) – 2016

Hayalet Dayı (Aylin) – 2015

Şehrin Melekleri (Leyla) – 2015

Kurt Seyit ve Şura (Nina) – 2014

Aşk Kırmızısı (Derya) – 2013

Çıplak Gerçek (Derya) – 2012

Uçurum (Selin) – 2012b