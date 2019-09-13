Tülay Günal kimdir? Tülay Günal nereli ve kaç yaşında?

Tülay Günal, 1970 doğumludur. Yuvadan Bir Kuş Uçtu isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Tülay Günal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tülay Günal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Neşe karakterini canlandıran Tülay Günal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tülay Günal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TÜLAY GÜNAL KİMDİR?

Tülay Günal, 9 Eylül 1970 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul’da bir süre şarkıcılık yaptı. 1993 senesinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak çalışmaya başladı, birkaç sezon sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. 2007 yılı itibarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmaktadır.

Devlet Tiyatroları’ndaki görevinin dışında çeşitli özel tiyatrolarda da çalışmalar yapan Tülay Günal, 2003 yılında Yuvadan Bir Kuş Uçtu isimli dizi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır.

“Ben Bertolt Brecht” oyunundaki rolüyle 2012 Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde En iyi Müzikal Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ay Tutulması, Asi, Yuvadan Bir Kuş Uçtu, Umutsuz Ev Kadınları, Kördüğüm, Fi dizilerinde rol alan Tülay Günal , şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Neşe karakterine hayat vermektedir. Tülay Günal, 1.62 metre boyunda, 60 kilo ve Başak burcudur.



Tülay Günal'ın rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

2013 – Yaşamaya Dair

2012 – Ben Bertolt Brecht – Dostlar Tiyatrosu

2010 – Fırtına – Talimhane Tiyatrosu

2008 – Rita’nın Şarkısı – Adana Devlet Tiyatrosu

2008 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot

2006 – Böcek – Tiyatro Dot

2005 – Jeanne D’arc’ın Öteki Ölümü – Oyun Atölyesi

2004 – Atları da Vururlar – Ankara Devlet Tiyatrosu

2004- Hamlet – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Gorgonun Armağanı – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Şeytanlar – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Üç Kuruşluk Opera – Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 – Arzu Tramvayı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 – Mutlu Son – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Simyacı – Dostlar Tiyatrosu

1996 – Kanlı Düğün – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Pazartesi Perşembe – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Kısasa Kısas – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Onikinci Gece – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Zengin Mutfağı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – Sokak Kedisi Marilu – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – Mitos Güzeli – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Tülay Günal'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Neşe) (TV Dizisi)

2018 – Servet (Sevim) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Eti) (TV Dizisi)

2015 – Rüzgarda Salınan Nilüfer (Şermin) (Sinema Filmi)

2015 – 2016 – Kördüğüm (Feyza Karasu) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Vildan Güçlü) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Suzan) (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Solmaz) (TV Dizisi)

2011 – Ay Tutulması (Süreyya) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Günahlar (Sinema Filmi)

2007 – Asi (Süheyla) (TV Dizisi)

2006 – Sis ve Gece (Melike) (Sinema Filmi)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu (Sevgül) (TV Dizisi)