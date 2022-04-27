Ünlü oryantalin de kiracısıyla başı dertte

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunlar son dönemlerde artarken ünlü oryantal Didem Kınalı da kiracısıyla mahkemelik oldu.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oryantal Didem, avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kiracısına karşı kiranın belirlenmesi davası açtı. Dava dilekçesinde mahkemelik olan süreç şöyle anlatıldı;

Oryantal Didem Kınalı, Beyoğlu, Cihangir'de 21 Aralık 2021'de içinde kiracı bulunan dubleks daire satın aldı. Söz konusu dairenin kendi içinde iki bağımsız ve farklı bölümden oluşması nedeniyle, kiracı Fatma Eser E.'nin 5 numaralı bağımsız bölüm kiralamasına rağmen, diğer bağımsız bölüm 6 numaralı daireyi de kira sözleşmesine aykırı surette kullanım alanına dahil ettiğini gördü.

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BOŞALTMADI

Bunun üzerine Didem Kınalı kiracı Fatma Eser E.'ye 6 numaralı bağımsız bölümü boşaltmasını istedi. Ancak kiracı söz konusu daireyi boşaltmayacağını belirterek kira bedeli olarak da 2 bin TL ödemeye devam etti.

Bunun üzerine Didem Kınalı avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi davası açtı.

KİRACI İKİ DAİREYİ BİRLEŞTİRDİ

Dava dilekçesinde “Kiracı, kira sözleşmesine aykırı surette birbirinden bağımsız olan iki ayrı daireyi birleştirmiş ve tek kullanım alanı oluşturarak mülkiyet hakkımıza da müdahalede bulunmuştur” dedi.



GÜNLÜK KİRALIYOR İDDİASI

Kiracısının internet uygulamalarından işgal ettiği bağımsız bölümü üçüncü kişilere günlük olarak kiralayarak kazanç elde ettiğinin ileri sürüldüğü dilekçede, “Rayiç kira bedellerinin 10-15 bin olduğu Cihangir'de 2 bin TL kiranın söz konusu olamayacağı” ifade edilerek, kira bedelinin 10 bin TL olarak belirlenmesi istendi.

MAĞDURUM

Oryantal Didem ise “Cihangir'de aldığım taşınmazda iki bağımsız bölümdü. Evi aldığım kişi kiracının kontratı mayısta bittiğini söyledi. Bende üst katta otururum dedim. Ama kiracı orayı işgal etmiş. Evden çıkmak için benden para istedi. Ben de kira ödüyorum bir de aldığım evin banka kredisini ödüyorum. Mağdurum” dedi.

İlginizi Çekebilir Yargıtay'ın kiracı aleyhine kararları için yasa teklifi