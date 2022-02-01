Ünlü şarkıcı Rihanna hamile olduğunu duyurdu

Grammy ödüllü sanatçı Rihanna ve rapçi sevgilisi A$AP Rocky, ilk çocuklarını beklediklerini duyurdular.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

33 yaşındaki Barbados doğumlu şarkıcının Ocak 2020’den beri rapçi A$AP Rocky ile beraber olduğu, ancak ikilinin 2016’dan beri birbirleriyle iletişimde oldukları haberleri çıkmıştı. Çift şimdi de sosyal medyadan ilk çocuklarını beklediklerini duyurdular.

Çiftin yeni yayınlanan fotoğraflarında, Rihanna’nın Harlem’de parlak pembe 8.000 sterlinlik bir Chanel paltoyla gezindiği görülüyor. Paltonun düğmeleri yarıya kadar kapalıyken, geri kalanı hamileliğinin göstermek için açık bırakılmış.

Çift daha önce birlikte birçok projede çalıştı. Rihanna, A$AP’nin Fashion Killa için hazırladığı 2013 videosunda yer almıştı. Aynı yıl, A$AP, Rihanna’yı Diamonds turu için destekledi. A$AP, 2019’daki İngiliz Moda Ödülleri’nde de Rihanna’nın Fenty markasını temsil etti.

2020’de ikili hakkında söylentiler çıkmaya başladığında, içeriden bir kaynak, ikilinin birlikte olmadığını belirtmişti. Ancak o yılın ilerleyen zamanlarında Rihanna ve A$AP Noel’i Barbados’ta birlikte geçirdi ve işler ciddileşmeye başladı.

Mayıs 2021’de A$AP Rocky, GQ dergisine verdiği bir röportajda Rihanna hakkında “hayatımın aşkı” ve “leydim” diyerek konuştu.

Eylül ayında gerçekleşen Met Gala’da resmi bir çift olarak ilk kırmızı halı yürüyüşlerini gerçekleştirdiler.

İlginizi Çekebilir Rihanna'nın iç çamaşırı markası, ilk mağazalarını açmaya hazırlanıyor

İlginizi Çekebilir Dolar milyarderi de olsa işinin başında... Rihanna yeni kreasyonu kendisi tanıttı