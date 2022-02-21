Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm
Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen konuk olduğu bir programda, babası ve eski eşinden dayak yediğini söyledi: "Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm."
Yeliz Yeşilmen, ‘Beyin Dedektifi’ programına konuk oldu. Programda acı itiraflarda bulunan Yeşilmen, fenalık geçirdi.
Oyuncu, babasından küçükken dayak yediğini söyledi:
* Babam ders konusunda çok tutucuydu. Çocukken kötü not aldığımda dayak yedim.
* Parkinson hastası oldu, bazen ‘neden beni dövdün’ diye sormak istiyorum.
* Babam ‘kızım yurt dışında okusun’ diyerek beni evlendirdi. Ben 16, eşim 18 yaşındaydı. 3 gün içinde evlendim.
* Ailemden uzaklaşıp Almanya’ya yerleştim. İntihara teşebbüs etmiştim.
“BİR HOCANIN ‘EŞİNİ DÖV’ SÖZÜNE İNANDI”
Yeliz Yeşilmen, boşandığı eşi Uğur Akbaş ile yaşadığı sorunları da şöyle dile getirdi:
* Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı. Bir hocanın ‘eşini döv’ sözüne inanıp beni dövdü.
* 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip yemek yapardım.
* 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar.
* Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm.