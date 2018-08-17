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Yeni projeye imza atan Beyazıt Öztürk, yatırım yapmaya başladı
Yeni projeye imza atan Beyazıt Öztürk, yatırım yapmaya başladı
Yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk, iki sene sonra Avrupa Birliği'ne gireceğine kesin gözüyle bakılan Karadağ'dan 3 yeni ev satın aldığı iddia edildi.
Magazin 17 Ağustos 2018 - 10:07

Geride bıraktığımız hafta içi Beyazıt Öztürk’ün ‘O Ses Türkiye’ kadrosuna dahil olduğu ve programın her bölümünden 100 bin lira alacağı yönünde iddialar çıkmıştı. Yeni bir projeye imza atan Beyazıt Öztürk, şimdiden yatırım yapmaya başladı.

YURT DIŞINDAN ÜÇ EV SATIN ALDI

‘O Ses Türkiye’ programından aylık 400 bin TL alacağı söylenen Beyazıt Öztürk, 2 yıl sonra Avrupa Birliği’ne gireceğine kesin gözüyle bakılan Karadağ’dan 3 ev satın aldı. Bu evlerin değerinin 760 bin TL olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme: 11:10 - 17.08.2018
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