Yeşilçam’ın ünlü yalısının satışından vazgeçildi

Şark Bülbülü, Aile Şerefi gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz’da denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan Rauf Alanyalı’ya ait yalı, 19 milyon lira bedelle açık artırmaya çıkarılmıştı.

Yalının satışı açık artırma ile bugün gerçekleşecekti. Ancak tüm hissedarların talebiyle yalının satışından vazgeçildi.

Büyükçekmece Mezat Salonu’nda gerçekleşecek açık artırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.

Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, “Orası muhteşem bir yer. Er geç satılacak ama biraz daha bizde kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde” dedi.

20 YILDIR KULLANILMIYOR

1997’de Rauf Alanyalı'nın ölümünün ardından bir süre çocuklarının yaşadığı malikane, 2000’lerin başında kaderine terk edildi.

İçinde bir yüzme havuzu da bulunan ev, bakımsızlıktan harap oldu. Yüzlerce meyve ağacının bulunduğu bahçesi de hırsızların ve yağmacıların uğrak yerlerinden biri haline geldi. (DHA)