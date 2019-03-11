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Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı nereli ve kaç yaşında?
Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı nereli ve kaç yaşında?
Yiğit Kirazcı, 1983 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Son Tercih dizisi ile geçen Yiğit Kirazcı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yiğit Kirazcı nereli ve kaç yaşında?
Magazin 11 Mart 2019 - 08:31

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Levent karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yiğit Kirazcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Son Tercih adlı dizi ile kameralar karşısına geçmiştir.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Levent karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, 1.86 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.

Yiğit Kirazcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yüzleşme (Levent) (TV Dizisi)
2018 – İyi Oyun (Özer) (Sinema Filmi)
2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Ali) (Sinema Filmi)
2018 – 8. Gün (Ahmet) (TV Dizisi)
2107 – Seni Kimler aldı (Barış) (TV Dizisi)
2016 ­ Seviyor Sevmiyor (Tuna) (TV Dizisi)
2015 – Tabula Rosa (Sinan) (Sinema Filmi)
2014 ­ 2015 – Güllerin Savaşı (Mert) (TV Dizisi)
2013 ­ Vicdan (TV Dizisi)
2012 – Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi)
2011 ­ Mavi Kelebekler (Kosta) (TV Dizisi)
2008 ­ Cin Geçidi (1. Genç)(Kısa Film)
2007 ­ Son Tercih (Teoman) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 08:37 - 11.03.2019
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