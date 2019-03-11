Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Levent karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yiğit Kirazcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?
Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Son Tercih adlı dizi ile kameralar karşısına geçmiştir.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde Levent karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, 1.86 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.
Yiğit Kirazcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Yüzleşme (Levent) (TV Dizisi)
2018 – İyi Oyun (Özer) (Sinema Filmi)
2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Ali) (Sinema Filmi)
2018 – 8. Gün (Ahmet) (TV Dizisi)
2107 – Seni Kimler aldı (Barış) (TV Dizisi)
2016 Seviyor Sevmiyor (Tuna) (TV Dizisi)
2015 – Tabula Rosa (Sinan) (Sinema Filmi)
2014 2015 – Güllerin Savaşı (Mert) (TV Dizisi)
2013 Vicdan (TV Dizisi)
2012 – Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi)
2011 Mavi Kelebekler (Kosta) (TV Dizisi)
2008 Cin Geçidi (1. Genç)(Kısa Film)
2007 Son Tercih (Teoman) (TV Dizisi)