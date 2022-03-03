Zeynep Koçak’ın son hali şaşırttı: ’37 kilodan 56’ya çıktım’

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programla şöhreti yakalayan oyuncu Zeynep Koçak, son haliyle görenleri şaşırttı.

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Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak’ın da aralarında olduğu ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.

“ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM”

Önceki gün Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, sosyal medyada değişimi hakkında yapılan yorumlarla ilgili “Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim” dedi.

Zeynep Koçak, uzun yıllar Oğuzhan Koç ile aşk yaşamış, ikili ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirmişti.

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