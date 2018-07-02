Burgazada’nın gezilecek yerleri: Pırıl pırıl denizi ile Burgazada…

Yunanca adı Antigoni, daha sonraları yine Yunanca’da kale/burç anlamına gelen Burgaz (Pyrgos) adı verilen ve İstanbul'un 3. büyük adası olan Burgazada’ nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Eşsiz doğanın, tertemiz deniz havasının, pırıl pırıl denizin keyfini çıkarmak isteyen, şehrin keşmekeşinden kurtulup sakinlik arayan İstanbulluların kaçış noktalarından biri olan Burgazada’nın gezilecek yerlerinden bazıları haberimizde…

BURGAZADA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

HRİSTOS MANASTIRI

Bir Bizans manastırı olan Theokoryphotos (Hz. İsa'nın Başkalaşımı), adının da söylediği gibi, Hristos (İsa) Tepesi'nin zirvesinde yer alır. Bizans kaynaklarınca doğrulanmamış olmamakla beraber, anlatılanlara göre, manastır Makedonyalı İmparator I. Basil tarafından bir antik Yunan tapınağının kalıntıları üzerine kurulmuştur. 18. yüzyılın sonunda ise manastır terk edilmiş, bir harabe haline gelmiştir. Manastırdan günümüze, eski manastır bölgesinin çeşitli yerlerine dağılmış, önceki yapılara ait harabeler ve mimari kalıntıların yanı sıra, 19. yüzyılda yapılmış bir kiliseyle 18. yüzyılda inşa edilmiş iki katlı bir yapı kalmıştır. Manastır bölgesi girişinin içinde, çok güzel oyulmuş dört Bizans sütun başını da içeren bir dizi antik mimari kalıntısı bulunur. Manastır yöresinin sınırları içinde bugün bile hâlâ yağmur sularını toplayan dört adet kocaman, kemerli yeraltı sarnıcı bulunuyor.

AYA YORGİ MANASTIRI VE KİLİSESİ

19. yüzyıl yapısı olan bu kilise üç çanıyla meşhurdur. Adanın batısında, Cennet Yolu’nun altındadır. Manastır dikdörtgen planlı biri bodrum olmak üzere 3 kattan meydana gelen taş bir binadır. Koridor üzerine sıralanmış odalardan oluşan diğer manastırların aksine 7 ayrı kapıdan girilen bölümlerden oluşur. Her bölüm kendi içinde birer merdivenle üst kata bağlanır. XVII. yüzyılda yapıldığı sanılan bu manastırın büyük bir kısmı 1920-1923 yıllarında beyaz rus göçmenler tarafından kullanıldığı sırada yanmıştır. Manastırdan daha yukarıda, yolun hemen altındaki çam ağaçlarıyla kaplı düzlükte bulunan kilisenin planı haç şeklindedir. Orta açıklıkta 4 kare sütuna oturan bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeye pandantiflerle geçilmektedir. Köşe açıklıklar 4 küçük kubbe ile, ara açıklıklar ise beşik tonozla örtülüdür. Girişte basit bir narteks bulunur. Gerek Narteks gerekse kilise duvar resimleri ve ikonalarla süslüdür. Bizans döneminde ilk kilise daha aşağıda bulunmaktaymış. Harap olduğundan yıktırılmış yerine yeni bir kilise, bu ikinci kilisede 1894 depreminde yıkılınca 1897 de şimdiki kilise inşa edilmiştir.

SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ

Ünlü Türk roman ve öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın Burgazada'da son on yılını geçirdiği ev 1959 yılında müze haline dönüştürülmüştür. Yazarın da talebi üzerine, annesi Makbule Abasıyanık tarafından Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanan bu müze 2013 yılında yenilenmiştir. Müze evde Abasıyanık'ın yaşamına tanıklık etmiş eşyaları, fotoğrafları, eserleri, mektupları ve belgeleri sergilenmektedir.

AYİOS İOANNES PRODROMOS KİLİSESİ (AYA YANİ)

Adanın en eski yapısı olan kilise 842 yılında inşa edilmiş ve Vaftizci Yahya'ya adanmıştır. 1894 depreminde ağır hasar gören kilise 1899 yeniden inşa edilerek içi ikonlarla zenginleştirilmiştir. Kilisenin içinde on bir basamak ile inilen bir de zindan bulunmaktadır. Rivayete göre Rum Ortodoks patriklerinden Metodios 7 yıl burada hapis kalmıştır. Kilisenin hemen arkasında yedi basamak ile inilen birde ayazma bulunmaktadır. Neobizans üslubu ile inşa edilmiş nadide eserlerdendir. Kilisede halen Pazar günleri ve özel günlerde ayin yapılmaktadır. Bunun dışında kapalı olan kilisenin giriş holü ve zindan sabah saat dokuzdan akşam saat beşe kadar açıktır.

BURGAZADA CAMİİ

Adanın tek camisi olan Burgazada Camii, Mimar Burhan Ongun tarafından tasarlanmış. Sekizgen yapısı ve kubbesi ile öne çıkıyor. 1953 yılında İstanbul'un fethinin 500 yılının anısına inşa edilmiştir.