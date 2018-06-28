Büyükada’nın gezilecek yerleri: İstanbul’un yanı başındaki cennet Büyükada

Prens Adaları ya da Kızıl Adalar olarak bilinen büyüklü küçüklü 9 adadan biri ve en büyüğü olan Büyükada'nın gezilecek yerleri hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Adalar bir ilçedir ve merkezi Büyükada’dır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1928 yazından itibaren her yıl Büyükada'daki Yat Kulübü'ne (Anadolu Kulübü) gelerek burada dinlenmiştir. Eski adı Prinkipos olan Büyükada’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

BÜYÜKADA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

AYA YORGİ KİLİSESİ

Adanın en yüksek tepesi olan Yüce Tepe’de yer alan Aya Yorgi Kilisesi, en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Patrikhane'nin kayıtlarına göre, küçük kilise, şapel ve dua odası olan kırmızı kiremit çatılı, iki katlı eski kilise binası 1751'den kalma. Tepede çan kulesinin hemen arkasındaki taş kilise ise Yeni Aya Yorgi kilisesi. 1905 yılında inşa edilmiş 1909'da faaliyete geçmiş Aya Yorgi Kilisesi, her yıl dilek ve dualarının gerçekleşeceğine inanan onbinlerce Hristiyan tarafından ziyaret edilen önemli bir kilise. Kilisenin içinde dilekleriniz için mum yakabiliyor, veya dileklerinizi yazıp kutulara atabiliyorsunuz. 23 Nisan ve 24 Eylül günleri Aya Yorgi'nin en kutsal olduğu özel ziyaret günleri. Bu günlerde niyet, şifa ve dilekleri için akın akın insan geliyor ve dua ediyor. Eğer tutulan dilekler gerçekleşirse, dileği gerçekleşenler geri gelip şeker dağıtıyor. Aya Yorgi'ye çıkan yokuşu çıkarken aklınızda bulunsun; yokuşu sessiz çıkmak gerektiğine inanılıyor.

VAPUR İSKELESİ

Osmanlı Neo-Klasik mimari hareketinin çok güzel bir örneği. 1914'te inşa edilmiş binanın mimarı bilinmiyor, ancak Bostancı ve Moda İskelelerini tasarlayan Neo Klasik akım temsilcisi Mimar Vedat Tek'in tasarladığı düşünülüyor. Sekizgen yolcu salonu, Kütahyalı usta Mehmet Emin Efendi'nin el emeği seramik çinileri ile bezenmiş. 1950'lerde adanın ilk sinema salonu olarak kullanılmış.

HAMİDİYE CAMİİ

1895 yılında ibadete açılan yapı II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Minaresi tek şerefelidir. Tavanında, iki yanında hilal motifi yer alan sekiz köşeli yıldız bulunmaktadır. Kalem işi ve çinilerle bezeli bu camiyi kesinlikle görmeniz gerekir.

YETİMHANE

Hristos Manastırı yakınlarında, İsa Tepesi'nin yamacında, dünyanın ikinci, Avrupa'nın da en büyük ahşap iskeletine sahip olan altı katlı terkedilmiş bir binadır. 1898'de bir Fransız şirketi tarafından otel ve kumarhane olarak inşa edilmiş. Binanın mimarı, İstanbul'da doğup büyümüş mimar Alexandre Vallaury. 26,000 metrekarelik bir alana oturan binanın yüksekliği 22-24 metre arası. Binanın orijinal bir özelliği, ilk defa otel gibi bir ticari projenin, nişler, niş destekleri, pencereler ve çatı görünümü ile Türk mimarisinin bütün özelliklerini taşıyan geleneksel Türk evi tarzında inşa edilmiş olması. Bina otel olarak inşa edilmiş olsa da, Sultan II. Abdülhamid'den gerekli resmi izinler alınamamış, ve hiçbir zaman bu işlevi görmemiş. Daha sonra, zengin bir Yunanlı mülkü satın alarak, Yunanlı yetimler için ev ve okul olarak kullanılması için Patrikhane'ye bağışlamış. Bina 1970'lerin başında boşaltılmış ve şimdilerde bir harabe halindedir.

ANADOLU KULÜBÜ

İngiliz Leon Pearce liderliğinde 1906'da Prinkipo Yat Kulübü olarak inşaa edilmiş, çok zevkli ve zarif bir bina olan Büyükada Anadolu Kulübü adanın en güzel binalarından. 1923'te Osmanlı Büyükada Yat Kulübü ve Cumhuriyetin ilanından sonra Türk Büyükada Yat Kulübü olmuş. Kulüp 1937'te iflas ettiğinde, Atatürk yat kulübünün, Anadolu Kulübü'nün Büyükada şubesi olmasını talimat vermiş. Cumhurbaşkanı Atatürk ve İnönü, İran Şahı, Nikolay Çavuşesku gibi önemli politikacıları ağırlamış olan binada Atatürk'ün konakladığı oda olduğu gibi muhafaza ediliyor. Kulüp hem üyelere hem de misafirlere açık.

ADALAR MÜZESİ

2010 yılında ziyarete açılan İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi, bölgenin en eski yerleşim alanı olan Aya Nikola'da yer alıyor. Sürekli sergilerin gösterimde olduğu bu mekân dışında, açık hava organizasyonları Çınar Müze Alanı'nda düzenleniyor. Yerel halkın bağışları sayesinde ada kültürünü ve tarihini oldukça iyi bir şekilde ziyaretçilerine aktaran müzenin koleksiyonunda 20 bine yakın belge ve 6 bin fotoğraf ile çok sayıda obje bulunuyor.

İSTANBUL’UN 5 GÜZEL KAMP YERİ

MERYEM ANA KİLİSESİ

Adadaki yerli Müslüman halkın “Arabacılar”, Ortodokslar'ın ise “Panayia” adını verdiği Meryem Ana Kilisesi, Balıkçıl Caddesi ile Arabacılar Meydanı arasında bulunuyor. Adanın en eski mezarlık alanının içerisindeki dini yapı, Meryem Ana'nın ölümüne adanmış. Bahçesine girdiğinizde eskiden bu bölgede bulunan tapınaklara ait kalıntıları görebileceğiniz tarihi kilisenin iç kısmı ve çan kulesi mimari açıdan görenlerde hayranlık uyandıracak güzelliğe sahip.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN EVİ

Reşat Nuri Güntekin Evi, ada mimarisinin önemli örneklerinden biri ve yoğun şekilde ziyaret edilmekte. 3 katlı evdeki odalar, ünlü roman yazarının ölümünün ardından, yapı müzeye dönüştürülmediği halde, aslına uygun olarak korunmuş. Yazarın kullandığı pek çok eşyayı görebileceğiniz tarihi yapıdan ayrılmadan önce hoş bir görünüm oluşturan pembe pervazlı dış cephesinde fotoğraf çektirebilirsiniz.

RUM ORTODOKS MEZARLIĞI

Aya Nikola Manastırı'nın bulunduğu yolun üst kesiminde yer alıyor. İçerisinde Ermeniler'e ait bir bölümün de bulunduğu Rum Ortodoks Mezarlığı’nda, Rum asıllı ünlü Türk futbolcular Lefter Küçükandonyadis ve Kostas Kasapoğlu'nun yanı sıra İmparatoriçe İrene ile Patrik Hrisantos gömülü. Bölgede yaşamış Rumlar'ın kültürleri hakkında bilgi edinebileceğiniz yerlerden bir tanesi. 1878'de ahşap malzeme kullanılarak yapılmış Profitis İlias Kilisesi'ni de gezebilirsiniz.