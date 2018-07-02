Çınarcık gezilecek yerler: Ulu çınarlarıyla Çınarcık…

Tarihi MÖ. 4 binli yıllara kadar uzanan ve o dönemlerde kurulmuş yerleşim merkezleri bulunan Çınarcık, Frigyalılar, Kimmeryalılar, Bithynler, Romalılar, Bizanslılar gibi pek çok medeniyetin izlerini taşıyor. Özellikle Bizanslılar ve ardından Osmanlılar döneminde kültürel olarak gelişme kaydeden Çınarcık'ın tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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İsmini sahip olduğu ulu çınarlardan alan Çınarcık, eşsiz doğal güzellikleri, şelaleleri, yaylaları ve plajları ile önemli turizm merkezlerinden biri. Marmara’nın İncisi Çınarcık’ın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

ÇINARCIK’IN GEZİLECEK YERLERİ

SUDÜŞEN ŞELALESİ

Üvezpınar köyünden 8 kilometre uzaklıkta yer alan Sudüşen Şelalesi ve çevresi eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Şelaleye giden yol, mükemmel bir doğa yürüyüş (Trekking) parkuru olup, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelaleye çıkan yol güzergahında eşsiz bir baraj gölü, deniz ve doğa manzarası mevcuttur ki, bu güzergah foto safari, doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

ERİKLİ ŞELALESİ

Çınarcık’ın Teşvikiye Beldesinden Delmece Yaylasına çıkılan yol üzerinde bulunmaktadır. Erikli Şelaleleri eşsiz doğa güzellikleri ile kamp kurmak ve trekking yapmak isteyenler için harika bir mekândır.

DELMECE YAYLASI

Delmece Yaylası, Çınarcık İlçesi’ne bağlı Teşvikiye Beldesinden çıkılan ve sahilden 17 kilometre içeride, tamamı asfalt yol olan ve çok geniş düzlük bir alanı kaplayan, eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Büyük alanda çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarından oluşan çeşitli ağaç türlerinin, yakın çevresinde şelalelerin ve “dipsiz göl” olarak bilinen derin bir krater gölünün bulunduğu doğa harikası’nın yanı sıra “şifalı su” diye bilinen bir içme su kaynağı vardır. Delmece Yaylası doğal yürüyüş parkuru ile ilgi çekicidir.

SONBAHARDA GİDİLMESİ GEREKEN 4 YER

ERİKLİ YAYLASI

Teşvikiye Köyü’nün 8 kilometre yukarısında yer alan Erikli Yaylası, gerek fotoğraf tutkunları gerek doğayla baş başa kalmak isteyen kamp ve doğa yürüyüşçüleri için ideal yerlerden. Kestane, karaağaç, ıhlamur, erik ve elma ağaçlarıyla bezenmiş olan yayla eşsiz bir dinlenme yeridir. Doğa yürüyüşü için ideal bir parkur olan Teşvikiye Deresi üzerinde bulunan “ikiz şelaleler” görülmesi gereken yerlerden biridir.

KUMLUK PLAJI

Çınarcık-Esenköy sahilleri, denize girmek için en çok tercih edilen sahil bandıdır. Bu alan İstanbul başta olmak üzere Yalova ve Bursa’nın önemli bir sayfiye merkezidir. “Kumluk Plajı” kumsalı yoğun olarak denize girilen bir plajdır. Plaj için “Uluslararası Mavi Bayrak” başvurusu yapılmıştır.