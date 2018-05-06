Erzincan gezilecek yerler rehberinden 6 önemli adres…

Doğu Anadolu Bölgesi’nin verimli toprakları üzerinde bulunan Erzincan, M.Ö. 2000'li yıllarda Hayaşlılar, Hurriler, Hititler, Asurlar, Urartular, İstikler, Medler, Persler ve Ermeniler olmuştur. Erzincan turizm açısından da çok değerli bir kenttir. Bu nedenle Erzincan deyince akla gelen yerleri derledik. İşte Erzincan'da gezilecek yerler ve kısa kısa bilgiler...

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Doğu Anadolu’nun Kuzey Batısında bulunan Erzincan, doğal güzellikleri, tarih kokan bereketli topraklarıyla Anadolu’da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilimizdir. Erzincan’da gezilecek yerler hakkında öğrenmek istedikleriniz varsa hazırladığımız bu yazı işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Anadolu’nun en eski ve doğal kalelerinden biri olan Kemah Kalesi, Abrenk Kilisesi ve Mamahatun Kervansarayı gibi birçok tarihi zenginlikleri olan Erzincan’da görülmesi gereken 6 yer…



ERZİNCAN’DA GEZİLECEK YERLER

KEMAH KALESİ

Anadolu’nun en eski ve tabii kalelerinden biri olan Kemah Kalesinin kuruluşu, Hitit-Urartu dönemine kadar uzanmaktadır. Sarp kayalar üzerinde kurulu olan Kalenin, iç içe iki yapısı olup, çevresi surlarla çevrilidir. Evliya Çelebi, “Seyahatname” adlı eserinde kale hakkında ‘Erzurum bölgesinde eşi ve benzeri yok' diyor. Kara savaşlarında önemli bir savunma alanı olmuştur. Doğal oluşumu ve konumu itibariyle yeryüzünde bir eşi bulunmamaktadır.

ERZİNCAN MÜZESİ

1986 yılında kurulmuştur. Atatürk Mahallesi’nde yer alan müzede, arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir. Arkeolojik eserler arasında; pişmiş toprak, madeni eserler, sikkeler, koyun heykelleri, koç heykelleri ve mermerler bulunmaktadır. Etnografik eserleri arasında ise şehrin yöresel giysileri, halı, kilim örnekleri, ateşli silahlar sergilenmektedir.

KARANLIK KANYON

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan kanyon Türkiye’nin en büyük kanyonlarından birisi aynı zamanda dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilmektedir. Kanyonda Base Jump, Kano ve Rafting etkinlikleri düzenlenmektedir.

HIZIR ABDAL SULTAN TÜRBESİ

Erzincan Kemaliye ilçesine bağlı olan Ocak Köyü, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktadır. Hacı Bektaş Veli’den etkilendiği bilinen Hıdır Abdal Sultan, türbenin bulunduğu yere 700 yıl önce tekke kurmuştur. Günümüze kadar gelen türbe, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Türbenin hangi yıl yapıldığı ve yapan kişi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

İNSANIN İÇİNİ ÜRPERTEN 5 ÖZEL MAĞARA:

MAMA HATUN KERVANSARAYI

Mama Hatun, Saltukoğulları Hükümdarı II. İzzettin Saltuk'un kızı ve 1191 yılında Saltukoğulları Beyliği'nin hükümdarıdır. Eyyubiler'in Ahlat'ı kuşattıklattıkları sırada çevre beyliklerine ait ordularla, Ahlat'a yardıma giden Saltuklu kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı. Kadın hükümdar Mama Hatun, Tercan'da Orta Çağ Türk mimarisinin en ilginç ve önemli eseri kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesinden oluşan büyük bir külliye inşa etmiştir…

Yapım kitabesi bulunmayan kervansarayın 12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Tercan’da bulunan Mama Hatun Kervansarayı Erzincana 92 km uzaklıktadır.

YEDİ GÖLLER

Erzincan ile Çayırlı arasındaki Keşiş Dağları’nın zirvesinde bulunan Yedi Göller, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. 3 bin 500 metre yükseklikte bulunan Esence Tepesi yakınlarında yer alan Yedi Göller, bölgeye gelen dağcıların kamp yapmak için tercih ettiği yerlerin başında bulunuyor.