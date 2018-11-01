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Kaz Dağları’nda sonbahar güzelliği
Kaz Dağları’nda sonbahar güzelliği
Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip Kaz Dağları, sonbahardaki renk cümbüşüyle etkileyici güzelliğe büründü.
Seyahat 1 Kasım 2018 - 13:32

Türkiye´nin dört bir yanında sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkmaya başlarken, Kaz Dağları da zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle sonbahar güzelliklerinin yaşandığı kervana eklendi.

k11774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, zengin flora ve faunası ile dikkat çekiyor. Su eko sistemleri nedeniyle `Bin pınarlı dağ´ olarak da anılan Kaz Dağları’nda 32 endemik bitki türü de yer alıyor.

k2Kaz Dağları yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzı da dikkat çeken başlıca özelliklerinden.

k3Bir tarafı Balıkesir´in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale´nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün özelliklerini de bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor.

k4Ayrıca ziyaretçilerin dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler de büyüleyici güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

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DHA

Son güncelleme: 13:33 - 01.11.2018

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