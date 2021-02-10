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Rihanna’ya kötü haber: Şirketi kapanıyor

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın kurduğu giyim markasının kapandığı bugün açıklandı... Markayı Rihanna ile kuran dünyanın en büyük şirketlerinden LVMH tarafından yapılan açıklamada, Fenty isimli markanın iç giyim ve kozmetik alanına yoğunlaşacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:37, 10/02/2021
Haberler Moda
Rihanna’ya kötü haber: Şirketi kapanıyor

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Louis Vuitton’un çatı kuruluşu LVMH, Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın moda markasını kapattığını duyurdu.

Fransız lüks tüketim devi LVMH, Rihanna’nın Fenty isimli hazır giyim markasını askıya aldıklarını duyurduğu açıklamasında, “LVMH ve Rihanna, Fenty ekosisteminin kozmetik, cilt bakım ve iç giyim alanlarına odaklanarak büyüme ve uzun vadeli gelişim göstermesi konusunda hemfikir” denildi.

LVMH ve Rihanna 2019 yılında Fenty markasını kurmuştu. Tam ismi Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna ile işbirliği yapan marka kozmetik, giyim, ayakkabı ve aksesuar üretmişti.