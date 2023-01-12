Ünlü model Tatjana Patitz hayatını kaybetti

1990’lı yılların en ünlü süpermodellerinden Tatjana Patitz hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Alman süpermodel Tatjana Patitz 56 yaşında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

California'da hayata veda eden Patitz, 1990’lı yıllarda podyumların en ünlü yıldızlarından biriydi. Duran Duran ve George Michael'ın kliplerinde dikkat çeken ünlü model, 1990'da Vogue dergisinin kapağında Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington ile birlikte yer almıştı.

Ünlü markaların yüzü olan Patitz, bir röportajında “başka kimseye benzememesi” nedeniyle bu kadar başarılı olduğunu söylemişti.

Son defa podyuma 2019’da çıkan Patitz'in19 yaşında bir oğlu vardı.