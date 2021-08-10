20 bin yıllık Cilo buzulları eriyor

Dünyada ve Türkiye'de küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan iklim değişiklikleri nedeniyle, Hakkari-Yüksekova sınırında bulunan 20 bin yıllık Cilo buzulları, giderek küçülüyor. Türk Coğrafya Kurumu iklim değişikliğinin Türkiye'deki buzullarına etkisini gözlemlemek için bölgede 5 günlük arazi çalışması yaptı. İşte çalışmadan çarpıcı fotoğraflar...

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Dünya genelinde etkili olan küresel ısınma ve iklim değişikliği beraberinde riskleri de getiriyor. Bu risklerden biri de buzulların erimesi oldu.

Hakkari-Yüksekova sınırında Cilo Dağları’nda yer alan 20 bin yıllık buzullar, doğaseverlerin uğrak mekanı olurken, küresel ve iklim değişiklikleri nedeniyle gün geçtikçe eriyor.

5 GÜN İNCELEDİLER

Türk Coğrafya Kurumu da iklim değişikliğinin Türkiye’deki buzullarına etkisini gözlemlemek için Hakkari ve Yüksekova Cilo Dağları’nda 5 günlük arazi çalışması yaptı.

Coğrafya öğretmenlerinden oluşan kadroyla, 1950 metrelerdeki Yüksekova’da sazlık ve bataklık alanları gezildi, 3 bin 794 metre yüksekliğindeki Sat Dağları’nın buzul gölleri gözlemlendi. Daha sonra Cilo Buzul Vadisi’ndeki buzullara ve şelale bölgesine çıkıldı.

Kuraklık nedeniyle buzullardaki gerilemeleri yerinde gözlemleyen ekip, 3 bin 50 metredeki Gelyano Buzul Gölü’nü inceledi. Aktif buzullar, enine buzul çatlakları, erime öncesindeki eski buzuldan geriye kalan buzul çizikleri ve buzul cilalama izlerini gören ekip, yaylalardaki otlaklarda sürü sahiplerinden bilgi aldı.

“ACİLEN ÇÖZÜM BULMALIYIZ”

Buzulların araştırılmasının ilk kez 1948 yılında Prof. Dr. Sırrı Erinç tarafından yapıldığını söyleyen coğrafya öğretmeni ve araştırmacı Kenan Canan, yapılan araştırmalarda buzulların 4 kilometre mesafede olduğu tespit edildiğini, fakat 2009 yılında yapılan araştırmalarda buzulların 1 kilometreye kadar düştüğünü tespit ettiklerini dile getirdi.

Canan, “En son 5 Temmuz’da Türk Coğrafya Kurumu’nun değerli hocalarıyla, 30 kişilik coğrafya ekibi olarak Hakkâri’deki buzulları yerinde inceledik. 5 günlük arazi çalışmamız oldu. Bu arazi çalışması içerinde, bölgedeki doğal yapıyı yerinde inceledik. Ve ne yazık ki şu tabloyla karşılaştık. 70 yıllık süre içerisinde buzulların ciddi anlamada küçülmüş olduğunu gördük. Ve bu şekilde bu hızla bir erime devam ederse belki 15-20-30 yıl sonra bu buzulları hiç göremeyeceğiz. Bizden sonraki nesiller bu buzullardan haberdar bile olmayacak. Onun için acilen çözümler bulmalıyız” dedi.

“BUZULLARIN YARISI YOK OLMUŞ”

Buzulların gün geçtikçe erdiğini söyleyen doğasever Faruk Akbaş, “4 yıl önce buraya gelmiştim. Geldiğimiz yer tamamen buzuldu. Burada da buzul mağarası vardı. Buzulların yarısı yok olmuş. Bilim insanları buraya gelmeli ve bu zararı en aza indirecek şekilde çalışmalar yapılmalı” diye konuştu. (İHA)



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