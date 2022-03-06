2500 yıllık antik Euromos kenti için hayırseverlerden anlamlı destek

Muğla’nın Milas ilçesinde bölgenin en önemli ikinci antik kenti olan Euromos’ta devam eden kazı ve kurtarma çalışmaların hayırsever iş insanları ve özel sektörden anlamlı destek geldi. Milas Kaymakamlığı ile yapılan protokol ile 2500 yıllık kentte gün ışığına çıkarılamayan eserler kültür turizmine kazandırılacak.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde kazı ve kurtarma çalışmaları Doç. Dr. Arkeolog Abuzer Kızıl tarafından kazı ve kurtarma çalışmalarının yürütüldü ve M.Ö. 2500 yıla tarihlenen antik Euromos Kenti'ndeki çalışmaları hızlandırmak ve destek olmak amacıyla hayırsever iş insanları ile Milas Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.

Hayırsever işadamı Muharrem Hilmi Kayhan ile imzalanan protokol imza törenine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Euromos Kazı Başkanı-Milas MYO Müdürü Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Müdür Yardımcısı Osman Engindeniz ve Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi katıldı.

Protokol imza töreninin ardından katılımcılar Euromos Kazı alanını gezerken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl, kazı başkanı Abuzer Kızıl'a antik kente değişik desteklerde bulunan hayırsever iş insanı Muharrem Hilmi Kayhan'a teşekkür etti. Antik Euromos Kenti'nde 250 yıldır gün ışığına çıkmayan eserlerin kültür turizmine kazandırılacağını söyledi.