‘300 bin kişinin üzerine zehir ve kül yağmaya devam ediyor’

Konuyla ilgili önceki gün çekilen ve Kahramanmaraş’taki Afşin Elbistan Termik Santrali’nden siyah dumanların çıktığı video görüntülerini SÖZCÜ muhabiri ile paylaşan CHP Doğa Hakları ve Çevre’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 250-300 bin kişinin üzerine kül, zehir yağmaya devam ettiğini söyledi.

“ELBİSTAN’I, AFŞİN’İ DÜŞÜNMÜYORLAR”

Santral işleticisi Çelikler Holding’e Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kahramanmaraş’taki modernizasyon çalışmaları için 1 milyar 445 milyon 315 bin TL teşvik verildiğini anımsatan Öztunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla filtre takılması gerekirken, hala filtre takılmadı. Filtre takılmadan da buranın çalışmasına AKP izin verdi. Elbistan’ı, Afşin’i hiç düşünmüyorlar. Tarımı bitiriyorlar.

İnsanlar kanser oluyor. Nefes almakta zorlanıyorlar. Pandemi sürecinde herkes evindeyken, bu santreller malesef milletin üzerine kül yağdırmaya devam ediyor. Santrallerin filtrelerinin takılacağıyla ilgili verilen sözler tutulmadı. AKP hep işadamlarının, rantın yanında. Eğer sabah yıkadığınız aracınız akşam kül içinde kalıyorsa, Afşin ya da Elbistan’da yaşıyorsunuz demektir. Bununla ilgili kış aylarında çok sayıda görüntüyü de sosyal medyadan paylaştık.

Halka verilen sözlerin hiçbirisini tutmayan AKP, sadece Çelikler İnşaat’a, sadece işadamlarına daha fazla para kazandırmanın derdine düşmüş. AKP, halktan yana değil, ranttan yana olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”

“1,5 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK MİLLETE İHANETTİR”

Elbistan ve Afşin Termik Santrali’ne 1100 kilometre uzaklıktaki Soma’dan kömür gererek birilerinin zengin edilmeye çalışıldığını da ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AKP hükümetinin, ağacın yeşiline alerjisi, doların yeşiline karşı bir sevgisi var.

Santrali işleten Çelikler Holding aldığı teşviklerle derhal filtreleri takmalı, bu süreçte de insanlara zehir solumayı durdurmalıdır. AKP hükümeti, yasa gereği filtre takmayan santral işletmecisine ceza vermesi gerekirken, teşvik verdi. Ama, teşviği alıp filtreyi takmadılar. Santralin bacalarına filtre takılmadan bu firmaya bir kez daha hem de yaklaşık 1,5 milyar TL'lik teşvik vermek, Kahramanmaraş halkına ihanettir, millete ihanettir” diye konuştu.