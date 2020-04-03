Çocuklar için hediye, onların mutlu olmaları ve kendilerini özel hissetmeleri için alınan en güzel araçtır. 5-10 yaş çocuklara hediye almak, ona olgunlaşmaya başlarken onu eğlendirecek ve aynı zaman da onun gelişimine katkıda bulunacak hediye seçimi oldukça önemlidir. Peki, 5 ve 10 yaş grubundaki çocuklar için alınacak hediyeler nelerdir?

5-10 yaşlarındaki çocuklar oyuncaklarla oynamayı severler özellikle 5 yaş ve üstü çocuklar için oyuncaklar çok özel ve çeşitlidir. Çocuklar her gördüğünü isteme potansiyelindedir. Oyuncak içerikli reklamlar ya da arkadaşlarında gördüğü oyuncakların birçoğuna sahip olmak isterler çünkü oyuncaklar onlar için çok şey ifade eder. Çizgi film kahramanları, eğitici oyunlar yarış arabaları, kız çocukları için bebekler, oyuncak mutfak seti gibi oyuncaklar bu yaşlardaki çocukların ilgisini çekebilir.

5 ve 10 yaş çocuklarınız için satın alacağınız oyuncakların güvenliği ve kalitesi çocukların sağlığı açısından oldukça önemlidir.

5 VE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA HEDİYE ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çocuklara oyuncak alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu yaşı ve cinsiyetidir. Aynı zaman da çocuğun zevkine uygun bir oyuncak almak onu mutlu eder. Örneğin bazı kız çocukları oyuncak bebeklerden asla hoşlanmaz hatta onları korkutucu bulabilir ancak bazı kız çocuklarında ise durum tam tersidir. Oyuncak bebeklere karşı büyük bir ilgisi vardır ve tüm gün elinden düşürmez. Bu nedenden dolayı hediye almadan önce nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağı konusunda fikir edinmek doğru hediyeyi almanız için size yardımcı olur.

5 VE 10 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARINI SEVİNDİRECEK HEDİYELER

5 yaş erkek çocukları için oyuncaklar çok çeşitlidir. Onlara oyuncak robot, oyuncak müzik aletleri, hayran olduğu süper kahraman kostümü, basket potası ve top, ses değiştirici ve uzaktan kumandalı araçlar hediye alınabilir. 10 yaş erkek çocuklarına ise hediye seçimi biraz daha karışık olabilir çünkü bu yaşlarda artık çocukluktan çıktığını düşünmeye başlar ve kendini çocuk gibi hissetmesine neden olacak her şeyden uzaklaşmaya çalışırlar. Bu nedenle bu yaştaki çocuklara kıyafet, ayakkabı, sevdiği yazarların kitapları, bilgisayar oyunları ve 1000 parçalık puzzle bulmacalar hediye edilebilir.

5 VE 10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINA HANGİ HEDİYELERİ ALABİLİRİM?

5 yaş grubundaki kız çocuklarına doktor seti, pasta seti, oyuncak takılar, pelüş çantalar hediye edilebilir. 10 yaş kız çocuklarına ise hediye alternatiflerini değerlendirirken çocuğun karakter yapısına dikkat etmeli ve onun severek oynayacağı ve aynı zamanda mutlu olacağı hediyeler tercih edilmelidir. Okul çağında oldukları için kırtasiye malzemeleri, elbiseler, ayakkabı, saat, takı ve kitap onları mutlu edecek hediyelerdir.