Akla gelmedik sansür! İran’da ‘Kadınlar şeytandır’ dediler fotoğrafları sildiler

İran'da bir müzik platformu, dünyaca ünlü kadın şarkıcıların albüm kapaklarında yer alan fotoğrafları silerek yayınladı. İran'da yaşanan bu akıl almaz sansürü Raif Harz adlı kişi farkedip sosyal medyada ifşa edince, herkes ayaklandı...

İran’da akıl almaz bir sansür olayı yaşandı. Bored Panda’nın haberine göre, Melovaz isimli bir müzik platformu, dünyaca ünlü kadın şarkıcıların albüm kapaklarında yer alan fotoğraflarını silerek yayınladı.

Lady Gaga, Taylor Swift, Beyonce, Lana Del Rey, Celine Dion, Katy Perry, Ariana Grande, Dua Lipa, Miley Cyrus, Camila Cabello ve daha pek çok ünlü ismin albüm kapaklarından adeta yok edildi.

Bu olayı Twitter’da ‘IzzRaifHarz’ adlı kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı. Müzik platformunun yaptıklarını fark eden Raif, “Eğer sıkıldıysanız, İran’daki bu müzik platformunu kontrol edebilirsiniz. Müzik eserlerindeki bütün kadınları sanki hiç var olmamışlar gibi sansürlemişler. Favori kadın şarkıcınızı bulun ve kapağının nasıl değiştiğine bakın” diyerek herkesin bu olayı öğrenmesini istemiş.

Bored Panda’nın dediğine göre Melovaz, kadınların kapak fotoğraflarından hiç memnun değilmiş ve bu albüm kapaklarının dinleyiciler üzerinde kötü etki bırakacağını düşünüyormuş. Öyle ki yaptıkları bir açıklamada albüm kapaklarında şeytan tohumları bulunuyor diyerek kadınları ‘Şeytan’ olarak nitelendirmişler…

Bu olay sosyal medyada da yankı uyandırdı. Özellikle Twitter’da şu an pek çok kişi yapılan bu sansürü konuşuyor…