Anne karnındaki bebek gelişimi için ne yemeli?

Anne karnındaki bebek gelişimi için ne yemeli?

Hamilelik esnasında yeterli ve dengeli beslenmek anne ve bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir. Vitamin ve mineral açısından zengin yiyecekler uygun fetal gelişimine yardımcı olur ve hamilelik sırasında ağrıları ve düşük enerji duyguları ile baş etmenizi sağlar. Peki anne karnında bebek gelişimi için ne yemeli?

Doğum öncesi almanız gereken vitaminlerin yanı sıra A vitamini, folik asit, protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum lif ve omega-3 yağ asitlerini yüksek miktarda içeren besinler tüketmeniz gerekebilir. Sağlıklı bir gebelik ve bebeğinizin zihinsel ve bedensel gelişimi için organik ürünler tüketmek oldukça faydalıdır. Bu süre zarfında vücudunuzun ek besinlere ihtiyacı fazladır ve bu besinler sağlıklı bir gebelik ve doğumun gerçekleşmesine olanak sağlayabilir. Et ürünlerinden baklagillere tüketmeniz gereken besleyici yiyecekleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

İşte anne karnında bebek gelişimi için yemeniz gerekenler;

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt en iyi kalsiyum kaynağıdır. Doğal yoğurtlarda sindirim sağlığını destekleyen probiyotik bakterilerde bulunabilir. Özellikle yoğurt hamile kadınlar için çok yararlıdır.

BAKLAGİLLER

Baklagiller, vücudunuzun hamilelik esnasında ihtiyaç duyduğu mükemmel bitki bazlı lif, protein, demir, folat ve kalsiyum kaynaklarıdır. Baklagillerin en önemli özelliği yüksek miktarda folat içermesidir. Folat, b vitaminlerinden biridir. Özellikle ilk trimesterde anne ve fetüsün sağlığı için oldukça önemlidir.

ET VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Et yüksek miktarda protein kaynağıdır. Kırmızı et, demir miktarını arttırmaya yardımcı olabilir. Demir, kırmızı kan hücreleri tarafından hemoglobinin bir parçası olarak kullanılan temel bir mineraldir. Vücudunuzdaki tüm hücrelere oksijen iletmek için önemlidir. Aynı zaman da somon esansiyel omega -3 yağ asitleri bakımından çok zengindir ve balık tüketmek hamilelik esnasında en gerekli besinlerden biridir.

YUMURTA

Büyük boy bir yumurta 77 kalori, kaliteli protein ve yağ içerir. Aynı zamanda birçok vitamin ve mineral içeriğinden dolayı gebelerin sıklıkla tüketmesi gerekebilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Brokoli, lahana, ıspanak, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, hamile kadınların ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin çoğunu içerir. Yeşil yapraklı sebzeler antioksidanlar bakımından zengindir ve hamilelik esnasında yaşanan kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.