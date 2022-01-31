Arkeologların bulduğu iki bin yıllık cam kâsede tek bir çizik bile yok

Arkeologlar Hollanda'nın Nijmegen şehrinde mükemmel durumda kalan 2.000 yıllık Roma cam kâsesi keşfettiler.

Sozcu.com.tr

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ARTnews’in haberine göre; Francesca Aton, Winkelsteeg kazısında çalışan arkeologlar tarafından yaklaşık 2.000 yaşında olduğu tahmin edilen mavi bir cam kase keşfedildi. Metal oksitle çarpıcı bir şekilde renklendirilmiş, işçiliği etkileyici görünen kâsenin durumunun ise dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Görünür bir çatlak bile olmaması, hasarsız olması kâseyi dikkate değer bir keşif haline getiriyor.

Kâsenin Köln ve Xanten gibi Alman şehirlerinde veya muhtemelen İtalya’da cam atölyelerinde yapıldığına inanılıyor. Her halükarda Roma İmparatorluğu içinde bir yerden gelmiş olduğu düşünülüyor. Şimdi paha biçilemez olan kâsenin, zamanında da değerli olduğu düşünülüyor.

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