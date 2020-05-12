Bebeklerde gaz sancısı ne zaman geçer?

Birçok ebeveynin karşılaştığı durumlardan biri olan bebeklerde gaz sancısı yorucu ve stresli bir dönemin sinyallerini verebilir. Yenidoğan bebeklerde çok sık rastlanılan bu durum bebeğinizin gazını çıkarana kadar huzursuz olmasına normale dönmesi, sakinleşmesi ve kendini iyi hissetmesi için gazını çıkarmaya ihtiyaç duyar. Peki, bebeklerde gaz sancısı neden olur, ne zaman geçer?

Bebeklerin yaşadığı gaz sancılı süreç aynı zamanda anne ve babaların endişeye kapılmasına neden olabilir. Özellikle ilk bebeğini dünyaya getiren anneler için adeta kabusa dönen bu dönem, acaba bebeğimin gaz sorunu geçecek mi? Ne zaman gazını rahatlıkla çıkaracak? gibi soruların yanıtlarını araştırmakla geçebilir.

BEBEKLERDE GAZ SANCISI NEDEN OLUR?

Bebeklerde gaz problemi birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. En yaygın nedenlerden biri olan sindirim siteminin henüz tam olarak gelişmemesi, bebeğin hazımsızlık sorunu yaşamasına neden olur. Anne sütü alan bebekler annenin yediği yiyeceklerden etkilenir. Annenin tükettiği gazlı yiyecekler bebeklerin gaz problemi yaşamasına neden olur. Bu nedenle annenin tahıl, mercimek gibi yiyeceklerden kaçınması gerekir. Peki bebeklerde gaz sancısı ne zaman biter? Bebeklerin gaz problemi sona erer mi? işte bebeklerin gaz sancısının sona yaklaşıldığı anlar…

BEBEKLERDE GAZ SANCISI NE ZAMAN BİTER?

Bebeklerde gaz problemi bazı bebeklerde daha ağır yaşanır. Genellikle bebek dünyaya geldikten 2 hafta sonra gaz sorunu gelişebilir ve 4. haftada giderek artış yaşanır. Ancak 6-9 aylık bebeklerde gaz sancıları hafifler ve bebeğiniz 1 yaşına geldiğinde gaz sancıları bitmiş olur. Bazı bebeklerin gaz problemi neredeyse hiç olmadığı gibi bazı bebeklerde daha uzun sürebilir. Böyle durumlarda bir doktora başvurmakta fayda bulunur.