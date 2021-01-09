Bir deftere not alan iki kardeşi gördü, 50 bin çocuğa umut oldu

Köy okulu ziyareti sırasında aynı deftere not alarak eğitim görmeye çalışan iki kardeşi gördükten sonra ‘Bir umut, bin mutluluk’ projesini başlatan ‘Köy okullarının abisi’ Mehmet Emin Sevin, hayırseverlerin de yardımıyla 5 yıl içinde 50 binin üzerinde çocuğa umut oldu.

Batmanda yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Emin Sevin, ‘Bir umut, bin mutluluk’ projesi kapsamında 5 yıl içinde 50 binin üzerinde çocuğa ulaşıp, umut oldu. ‘Köy okullarının abisi’ olarak tanınan Sevin, kendi imkanlarının yanı sıra, projeye verilen destekle köy köy dolaşarak çocukların bot, mont, diş macunu, diş fırçası, atkı ve bere gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Batman Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu Sevin, bunda 5 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan mücadelesini anlatarak, “5 yıl önce ‘Bir Umut Bin Mutluluk Projesi’ adı altında sosyal sorumluluk projelerini yapmaya başladım. Proje kapsamında gittiğimiz bir köy okulunda aynı defteri paylaşan iki kardeşi gördüğümüzde projeyi büyütme kararı aldık. İkisi de aynı deftere yazı yazarak derste not tutmaya çalışıyordu.

Biz de sosyal medya üzerinden kampanya yaptık. Kampanya kısa sürede destek almaya başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. Amacımız gönüllülerinin de desteğiyle çok daha fazla sayıda çocuğa ulaşmak” dedi.



‘KÜÇÜK DESTEKLER BÜYÜK BİR MUTLULUĞA DÖNÜŞÜYOR’

Binlerce çocuğa bot, mont, atkı, bere hediye ettiklerini ve çocukların eğitimine destek olmak için kırtasiye desteğinde bulunduklarını dile getiren Sevin, “Köy okullarında şartları zor olan çocuklara ulaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen yardımları dağıtıyoruz. Bizim çalışmalarımızı ve çocukların yaşadığı mutluluğu görenler bizlere destek olmak için ulaşıyor. Gösterdiğimiz çabaya destek olanların da projemizi sürdürmemizdeki katkısı çok büyük. Biz küçük desteklerin çocukların yüzünde ne kadar büyük bir mutluluğa dönüştüğünü görüyoruz.

En büyük mutluluğumuz da bu oluyor. Herkes elinden geldiği kadarıyla az çok demeden projeye katkı sunuyor. Hayatında hiç pizza ya da pasta yemeyen çocuklara pizza ve pasta götürdük. O kadar mutlu oldular ki yüzlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmenin tarifi yok. Yaz aylarında dondurma yemelerini sağladık. Çocukları mutlu etmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.



‘SOĞUKTAN ÇATLAYAN ELLERİNE KREM SÜRDÜK’

Özellikle kışın sert geçtiği bölgelerde çocukların soğuktan kuruyan ve çatlayan ellerine krem sürdüklerini dile getirip, “Kışın sert geçtiği bölgelerde çocukların elleri çatlıyordu. Bunu önlemek için el kremi götürdük. Çocukların ellerine, ellerimizle krem sürdüğümüz anlar yaşadık. Diş fırçası ve diş macunu hediye ettik. 10 binlerce çocuğa oyuncak hediye ettik. Daha yapacağımız çok iş, gidilecek çok yol var. 50 binin üzerinde çocuğun yüreğine dokunduk. Birilerinin yüreğine dokunmak çok güzel bir duygu.



Gelecek desteklerle çok daha fazla çocuğa ulaşarak onların da yüzlerini güldürmek, mutlu etmek istiyoruz. İnsanların bu konudaki duyarlılığı yüksek. Bize destek olan kişiler de aynı mutluluğu ve huzuru bizimle paylaşmış oluyor. Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek o kadar mutluluk dağıtmış olacağız” diye konuştu.

DHA