Beta HCG testi, hamile kaldığınızdan şüphelendiğinizde yapılan ve hamileliği teşhis etmek için kullanılan bir kan testidir. Gebeliğin tespitinde temel alınan beta HCG hormonun değeri hamile olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerleri arasındadır. Peki, hamileliğin ilk haftasında beta HCG değeri kaç olmalı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kişinin hamile olup olmadığı kanda gebelik testi yapılarak tespit edilir. Tıp dilinde Human Chorionic Gonadotropin olarak adlandırılan beta HCG hormonu, halk arasında ise hamilelik hormonu olarak bilinir. Bir anne adayının hamile olup olmadığı kandaki beta HCG hormonu ile test edilir. Peki, bir haftalık gebelikte beta HCG değeri kaç olmalı? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

BETA HCG NEDİR?

Beta Human Chorionic Gonadotropin (HCG) hamilelik sırasında plasenta tarafından üretilen bir hormondur ve tipik olarak kanda tespit edilir. Bir beta HCG testi, hamileliği teşhis etmek için kullanılan bir kan testidir ve genellikle ilk kaçırılan adet dönemi süresince pozitif hale gelir.

BİR HAFTALIK GEBELİKTE BETA HCG DEĞERİ KAÇ OLMALI?

En doğru gebelik durumunu gösteren test kan testidir. Gebeliğin tanısı ve haftasının belirlenmesi için kan testi yapılmalıdır. Sağlıklı hamile bir kadında beta HCG hormonu seviyesi her geçen gün artmış olmalıdır. 0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50, 1-2 hafta için 50-500, 2-3 haftada 1000-5000, 3-4 haftada 5000-10000, 4-5 haftalık gebelikte beta HCG düzeyı 1000-50000, 5-6 haftada 10000-100000, 6-8 haftada 15000-200000, 2-3 ayda 1000-100000 civarlarında olmalıdır.

Doğumdan 4 ile 6 hafta sonrasında beta HCG düzeyi 5 mIU/ml’nin altına iner.