Bodrum su altında

Türkiye'nin ilk su altı arkeologlarından olan Aşkın Cambazoğlu (70) Muğla Bodrum'da yaşıyor. Profesyonel dalgıç ve dalış eğitmeni evli, iki çocuk babası Cambazoğlu'nun geliştirdiği su altındaki Bodrum Caddesi ve Güzellikleri Projesi Bodrum Ticaret Odası ve GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) tarafından destek gördü.

Cambazoğlu, GEKA'nın projeleri arasında destek bekleyen ve dünyada ilk kez karadaki bir antik kentin 15-20 metre derinlikte suyun altında canlandırılacağı proje ile ilgili bilgi verdi.

Her yıl yüz binlerce turistin tatil yaptığı Gümbet Koyu'nda 15-20 metre derinlikte gerçekleştirilecek proje kapsamında Bodrum caddelerindeki begonville Bodrum Evleri, Yel Değirmenleri ile aralarında Ege'nin ünlü tanrıçaları Herodot, Poseidon, Kral Mousolos, Artemisia ve Bodrum'da iz bırakan Neyzen Tevfik, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Zeki Müren, Amiral Turgut Reis'in heykellerinin yer alacağı heykel parkı ile Anfora Parkı yer alıyor.

Aşkın Cambazoğlu “Beş bin yıllık antik kentimizin tüm güzelliklerini suyun altında turistlere gösterebileceğiz. Yapacağımız oturma bankları ile dalış yapanlar su altında tanrıçalarla, antik dükkan, M.S. 2. yüzyıla ait Anfora Parkı ve ünlü isimlerle fotoğraf çektirip inanılmaz anlar yaşayacaklar” diye konuştu.

Yılda 10 bin turist bekliyoruz

Aşkın Cambazoğlu projenin dünyada ilk olacağını belirterek, “Dalış turizmi için daha önce uçak, gemi ve bazı heykeller batırıldı, ancak ilk kez antik bir kentin karadaki kültürel ve doğal güzellikleri su altında canlandırılacak. Bu proje yaklaşık 3 milyon TL'ye mâl olacak. Bodrum Projesi ile dünya dalış turizminin gözü bu ilçeye çevrilecek. Yılda en az 10 bin turist dalış yapabilir” diye konuştu. Projeyi kendisine ait Barakuda Turizm Sualtı Sporları ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde gerçekleştireceğini belirten Aşkın Cambazoğlu son olarak şunları söyledi: “Bodrum'da 8 profesyonel dalış okulu var. Bizim de bünyemizde profesyonel dalış amiri, su altı adamı ve su üstü profesyonel eğitmenler var. 3 günlük eğitimden geçtikten sonra tüplü dalış yapılabilecek. Bodrum Projesi'ni bir yılda en az on bin turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Proje maliyeti sağlandı, hayata geçirilmesi ise yaklaşık olarak 6 ayımızı alır.”