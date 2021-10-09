Bulak Mağarası’nda 1845 tarihli not bulundu: İkiniz orada mısınız?

Safranbolu'da bulunan ve Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarası olan Bulak'ın 2 bin 150'nci metresinde bulunan gizemli not şaşkınlık yarattı. 1845 tarihli ve Arap harfleri ile yazılan notta, "İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz" yazdığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğa araştırmacıları, Türkiye’nin 4’üncü büyük mağarası olan Bulak Mağarası’nda araştırma ve inceleme yaptı. Yeraltının gizemli dünyasını araştırmak ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için Safranbolu’da bulunan mağarada araştırma yapan ekip, yer yüzeyinden ortalama 650 metre aşağıda zorlu bir yolculuk yaptı.

Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk’ten oluşan ekip, kask kameraları ile 10 saat süren zorlu yolculuğu saniye saniye kaydetti. Mağara içinde ortalama sıcaklığın 15 derece olduğu ve nem yüzeyinin yüzde 70 seviyelerinde olduğu keşif sırasında belirlendi.

NOTU GÖRDÜ, FOTOĞRAFLADI

Zaman zaman güçlük yaşayan ekipten Cemil Belder, mağarada inceleme yaparken mağaranın 2 bin 150’nci metresinde duvarda Arap harfleri ile yazılmış bir not gördü. Gördüğü notu fotoğraflayıp kayıt altına aldı. Hattat yardımıyla Türkçe’ye çevrilen 1261 (1845 Miladi) tarihli notta, “İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz. Feyzi – İzzet” yazdığı öğrenildi.



“O TARİHTE BURAYA NASIL ULAŞABİLDİLER?”

Doğa Araştırmacısı Cemil Belder, “Yaptığım mağara araştırmasında en dikkat çeken detay 2 bin 150’nci metrede mağaranın sağ duvarına yazılan Osmanlıca harfler oldu. Yazıları gördüğümde ilk bakışta ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra notta ne yazdığını araştırmak için fotoğrafladım. Safranbolu Tarihi çarşıda bulunan Türbealtı Cami görevlisi Hattat Usame Yakışır’ın okuma ve tercüme kısmında yeterli bilgiye sahip olduğu için kendisinden destek istedim. Notta ‘1261 (1845 Miladi) İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz. Feyzi-İzzet’ yazdığını söyledi. Hattattan aldığım tercüme karşısında kısa süreli şok yaşadım. O tarihte buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil” dedi. (İHA)