Çarşamba Ovası’nda yapılacak santrale yargı dur dedi

Samsun'un Çarşamba ovasında yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santrali için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Samsun 3. İdare Mahkemesi, ovanın 1.sınıf tarım arazisi olduğunu belirttiği kararında; "Çarşamba Büyük Ovası içinde yer alan özellikli tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması, arazilerin toprak yapısının bozulması ve tarımsal faaliyetin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabileceğinden, ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

Çarşamba ovasında Oltan Köleoğlu Enerji tarafından imar plansız başlanan ve halkın tepkisini çeken Biyokütle Enerji Santrali’ne mahkeme dur dedi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP’li üyelerin oyları ile imar plan değişikliği kabul edilen santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED raporu gerekli değildir kararı vermişti. Tarım atıkları alımına başlanan santral için Avukat Serpil Dönmez, Eğercili Mahallesi’nde arazileri olan 4 çiftçi adına Samsun 3. İdare Mahkemesine dava açtı.

ALTERNATİF ALAN ARANMADI

İdare Mahkemesi kararında, Toprak Reformu Genel Müdürlüğü’nün Çarşamba Ovası’nın birinci derece tarım arazisi olduğunu bildirdiğini belirterek, santral depolama alanının tarımsal amaçlı yapı olarak değerlendirilemeyeceğine vurgu yaptı. Mahkeme ayrıca firmanın, ovanın dışında başka bir yerde alternatif alan aramadığı tespitine de yer vererek, bu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına dikkati çekti.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURABİLİR

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi; “Mahkememizce hukuka ve mevzuata aykırı bir şekilde tesis edildiği tespit edilen dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Çarşamba Büyük Ovası içinde yer alan özellikli tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması, arazilerin toprak yapısının bozulması ve tarımsal faaliyetin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabileceğinden, ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren Samsun Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği karar verildi”