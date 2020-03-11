Cennet Koy kaçak binalardan temizlendi

Antalya’nın Kumluca ilçe Belediyesi Adrasan’da Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen kaçak binaların yıkımına başladı. Kaçak yapılaşmayla mücadelenin devam edeceğini belirten Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Adrasanımız’daki kaçak yapılar, hem bölgemizin korunması açısından hem de bütün planlı bir şekilde yapılanması açısından önemli bu nedenle ilk yapımızın yıkımını gerçekleştirdik’’ dedi.

Çevresi orman ve dağlarla kaplı yaklaşık 2 km kumsala ve pırıl pırıl bir denize sahip Kumluca İlçesinin bir köyü olan Adrasan'da kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor. Kumluca Belediyesi dün gerçekleştirdiği çalışmayla bölgede tespit edilen kaçak binaların yıkımına başlandı.

KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Adrasan'ın yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği doğa harikası bir bölge olduğunu ifade eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bölgede kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Yıkıma devam edeceklerini belirten Köleoğlu şunları söyledi:

* Adrasan'da daha önceden yapı kayıt belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmiş ve kaçak yapı statüsüne düşmüş olan Antalya Valiliğimizin emri ile Ocak 2020 tarihli ve 8755 sayılı resmi tebligatla Adrasan'daki kaçak yapı niteliğindeki yıkılmamış olan yerleri yıkımına devam ediyoruz.

* Adrasanımız'daki kaçak yapılar, hem bölgemizin korunması açısından hem de bütün planlı bir şekilde yapılanması açısından önemli bu nedenle ilk yapımızın yıkımını gerçekleştirdik.