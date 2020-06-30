Kekemelik çocukların düzgün konuşmasını zorlaştıran bir konuşma sorunudur. Genellikle 2 ila 4 yaşlar arasında başlayan kekemelik hakkında merak edilenler haberimizde… Çocuklarda kekemelik neden olur? Kekemelik tedavisi…

Kekemelik kişinin yaşam kalitesini etkileyen ve diğer bireylerle iletişim kurmasını zorlaştıran bir sorundur. Kekemelik bir hastalık değil bir konuşma bozukluğudur. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre iki kat fazla görülen kekemelik hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Peki, çocuklarda kekemelik neden olur? Kekemelik tedavisi ile ilgili merak edilenler…

KEKEMELİK HAKKINDA

Kekemelik, seslerin, hecelerin veya sözcüklerin tekrarlandığı veya uzatıldığı, normal konuşma akışını bozan bir konuşma bozukluğudur. Bu konuşma kesintilerine, hızlı göz kırpmaları veya dudakların titremeleri gibi davranışlar eşlik edebilir.

Çocukluk döneminde kekelemenin geçici olarak ortaya çıkma nedeni çocuklardaki düşünme hızının konuşma hızından daha fazla olmasıdır. Kekeleyen çocuklar genelde düşünülenin tersine zekidir. Çocuklar hızlı düşündüğü için düşünme hızı önde konuşma hızı arkada kalır. Aile tarafından çocuğun konuşmasının düzeltilmesi için baskı yapılmaz ise kekemelik kendiliğinden de geçebilir. Kekemeliğe sebep olan faktörler korku ve strestir.

ÇOCUKLARDA KEKEMELİK NEDEN OLUR?

Kekemeliğin gerçek nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bir çocuğun beyninin konuşması gerektiğinde ağız kaslarına gönderdiği mesajda bir hata veya gecikme olması olabilir . Bu hata veya gecikme çocuğun konuşurken ağız kaslarını koordine etmesini zorlaştırır, bu da kekemeliğe neden olur. Solunum bozukluğu ve nefesi doğru kullanamama da nedenler arasında yer alır.

Çocukların psikososyal anlamda sıkıntı veren çevrelerde bulunması, ailevi problemler, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli korku da kekemeliğe sebebiyet verebiliyor. Baskı ve stres altında kalmaları, onlardan büyük beklentilerin olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi nedeniyle kekemelik ortaya çıkabilir. Genelde kekemeliği başlatan korku ve strestir.

Kekemeliğe yol açan en önemli nedenlerden biri de yaşanan travmalardır. Birey ani korku kaygı gibi ağır ve ani duygu değişimlerinden sonra kekeleyebilir ve ya konuşamayabilir.

Kekemeliğin nedenlerinden bir başkası da ebeveynler ya da yakın akrabalardan birinin kekeme olmasıdır.

KEKEMELİK TEDAVİSİ

Kekemeliğin herhangi bir ilacı veya ameliyatı yok. Kekemeliği olan bireylere kekemelik terapisi uygulanması en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Terapi genellikle kekemelik ortaya çıktıktan 3-6 ay sonra başlar. Özellikle ailede kekemelik geçmişi varsa ve çocuğun kekemeliği şiddetliyse terapilere hemen başlanması gerekmektedir. Terapi süreci kişinin başarısına, kekemelik şiddetine, terapi programının düzenli ilerleyişine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.